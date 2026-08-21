Napadač Zvezde Bruno Duarte mogao bi da ode u Vasko da Gamu u završnici prelaznog roka u Evropi

Izvor: MN PRESS

Napadač Crvene zvezde Bruno Duarte mogao bi da nastavi karijeru u Brazilu, u dresu tamošnjeg velikana Vasko da Game. Prema pisanju brazilskog "Globa". klub iz Rio de Žaneira već je poslao ponudu od 1,5 miliona evra za 30-godišnjeg brazilskog centarfora, a on je zainteresovan da se vrati u rodnu zemlju poslije osam godina.

"Igrač je zainteresovan za prelazak u Vasko a klubovi razgovaraju kako bi postigli dogovor", otkrio je navedeni izvor

Vasko traži rješenje u napadu, a Duarte je na beogradskoj "Marakani" ostavio utisak pouzdanog napadača. Dao je 42 gola na 97 utakmica u crveno-bijelom, često ne birajući pozicije i igrajući i van svog osnovnog mjesta u timu. Ovog utorka, on nije bio u sastavu Alberta Rijere protiv Viktorije Plzenj i to je sasvim jasno nagovijestilo da će uskoro otići iz kluba.

Brazilac hoće da se vrati kući

Vidi opis Zvezda već pregovara sa Brazilcima: "Na stolu 1,5 miliona evra, igrač je zainteresovan" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Ako bi prešao u Vasko, Duarte bi ostvario želju da zaigra kod kuće prvi put od sezone 2018/19, kad je otišao u ukrajinski Lavov, poslije kojeg je počeo da stiče fudbalsko ime u portugalskim klubovima Vitoriji Gimaraeš i Farenseu, iz kojeg je 2024. došao u Beograd. U međuvremenu je imao i kratku epizodu u Saudijskoj Arabiji, u dresu Damaka.

"Vasko je već premašio dozvoljeni broj stranaca u svom sastavu. Trenutno ima 11 fudbalera koji nisu iz Brazila. U potrazi za klasičnim napadačem, štoperom i veznim igračem, uprava ima poteškoća da pronađe rješenja koja su finansijski prihvatljiva za klub", objašnjen je još jedan razlog zbog kojeg je Bruno pravo rješenje za Vasko.