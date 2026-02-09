Felisio Milson napušta Crvenu zvezdu i po svemu sudeći pojačaće Al Džaziru.
Napadač Crvene zvezde Bruno Duarte poželijo je sve najbolje saigraču Felisiju Milsonu u nastavku karijere. Iako se klub sa "Marakane" još nije zvanično oglasio, Angolac će po svemu sudeći nastaviti karijeru u UAE.
Dejan Stanković je odlučio da je Milson u ovom momentu prekobrojan, pogotovo nakon dolaska Daglasa Ovusua, dao mu je posljednju šansu na priremama, ali nije uspio da je iskoristi, pa će sreću potražiti u Al Džaziri.
"Uživaj, brate moj, ti si profesionalac", napisao je Duarte na Instagramu i označio Milsona.
Rastanak na Marakani: Bruno Duarte se oprostio od saigrača prije nego što je Zvezda objavila kraj
Prema nekim navodima, ofanzivac će na pozajmicu, a kada se govori o otkupnoj cijeni spominje se cifra od pet miliona evra, koliko ga je i platio srpski šampion kada je stigao iz Makabija.
Milson je Zvezdu je odigrao 63 utakmice, upisao 10 golova i devet asistencija i izgleda da je vrijeme za nove izazove u njegovoj karijeri.