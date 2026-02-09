logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rastanak na Marakani: Bruno Duarte se oprostio od saigrača prije nego što je Zvezda objavila kraj

Rastanak na Marakani: Bruno Duarte se oprostio od saigrača prije nego što je Zvezda objavila kraj

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Felisio Milson napušta Crvenu zvezdu i po svemu sudeći pojačaće Al Džaziru.

Bruno Duarte oprostio se od Felisija Milsona Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Napadač Crvene zvezde Bruno Duarte poželijo je sve najbolje saigraču Felisiju Milsonu u nastavku karijere. Iako se klub sa "Marakane" još nije zvanično oglasio, Angolac će po svemu sudeći nastaviti karijeru u UAE.

Dejan Stanković je odlučio da je Milson u ovom momentu prekobrojan, pogotovo nakon dolaska Daglasa Ovusua, dao mu je posljednju šansu na priremama, ali nije uspio da je iskoristi, pa će sreću potražiti u Al Džaziri.

"Uživaj, brate moj, ti si profesionalac", napisao je Duarte na Instagramu i označio Milsona.

Prema nekim navodima, ofanzivac će na pozajmicu, a kada se govori o otkupnoj cijeni spominje se cifra od pet miliona evra, koliko ga je i platio srpski šampion kada je stigao iz Makabija.

Milson je Zvezdu je odigrao 63 utakmice, upisao 10 golova i devet asistencija i izgleda da je vrijeme za nove izazove u njegovoj karijeri.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda Bruno Duarte Felisio Milson

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC