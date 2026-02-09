logo
Zvezda samo 7 dana imala vizu za Ligu šampiona: Sad su joj najveći problem Mađari

Zvezda samo 7 dana imala vizu za Ligu šampiona: Sad su joj najveći problem Mađari

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda nije dugo imala vizu za direktno učešće u Ligi šampiona. Tokom vikenda u prvi plan je izbio Ferencvaroš.

Crvena zvezda ne ide direktno u Ligu šampiona prestigao je Ferencvaroš Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Iako je Crvena zvezda ovog vikenda razbila Novi Pazar 5:0, izgubila je direktno mesto za Ligu šampiona. Držala ga je doduše samo sedam dana, a sada je ispred nje - sa većim šansama da preskoči kvalifikacije - mađarski Ferencvaroš koji se vratio na prvo mjesto na tabeli.

O čemu se radi? Prema pravilima koja važe od 2023. godine direktan plasman ne dobija prvak 11. lige Evrope, nego isključivo klub sa najboljim klupskim koeficijentom koji se nije direktno plasirao u Ligu šampiona. Gleda se plasman šampiona svih liga koje su ispod desetog mkesta na UEFA rang-listi, a onaj koji je u prethodnih pet sezona obezbijedio najbolji koeficijent - ide direktno u elitu.


Trenutno je na "pol" poziciji Ferencvaroš koji ima bolji UEFA koeficijent od Crvene zvezde, a tokom vikenda je uspio da "otme" prvo mjesto Đeru, odnosno ima isti broj bodova kao dosadašnji lider, ali bolju gol-razliku.

Ono što je dobro za Zvezdu je da se radi o ekipi koju može da preskoči i na UEFA listi, pod uslovom da ostvari dobar rezultat u Ligi Evrope. Zvezda ostaje 1.750 bodova za Mađarima i slijedi joj dvomeč sa Lilom, dok će Ferencvaroš igrati protiv Ludogoreca - što je doduše i lijepa prilika za ovaj klub da napreduje i poboljša svoj saldo.

Kako Zvezda može do Lige šampiona?

Najbolji koeficijent i najveću šansu da i dalje ode direktno u Ligu šampiona ima Olimpijakos, s tim da je drugoplasirani u Grčkoj, odnosno u sličnoj situaciji je i Rendžers u Škotskoj. Daleko manje šanse ima Kopenhagen, tek peti u Danskoj, dok je Šahtjor na drugom mjestu u Ukrajini i vrlo blizu je liderske pozicije. Ispred Zvezde je i PAOK, trenutno trećeplasirani u Grčkoj, dok Zvezda mora da ostvari i bolji učinak od Dinama iz Zagreba u UEFA takmičenjima da bi bila ispred njega.

Sve u svemu vrlo težak zadatak je pred Crvenom zvezdom koja bi u slučaju da postane šampion Srbije, vjerovatnije igrala od drugog kola kvalifikacija.

Tagovi

FK Crvena zvezda Ferencvaroš fudbal Liga šampiona

