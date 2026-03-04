logo
Nikola Milutinov se oporavio odmah poslije FIBA prozora: Olimpijakos u najjačem sastavu na PAO

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Olimpijakosovi igrači mahom nisu igrali za reprezentacije tokom FIBA prozora zbog povreda, a sada se oporavljaju za derbi sa Panatinaikosom.

nikola milutinov se oporavio poslije fiba prozora Izvor: IPA / Sipa Press / Profimedia

Srpski košarkaš Nikola Milutinov nije igrao za reprezentaciju Srbije u FIBA prozoru kvalifikacija za Mundobasket protiv Turske, u kojima su "orlovi" bili drastično oslabljeni, a razlog je manja povreda koja ga je mučila. Dobra vijest za njega i Olimpijakos je da se u međuvremenu oporavio.

Milutinov radi punim tempom sa ekipom i zaigraće tako u petak u dvorani "Mira i prijateljstva" (20.15) u evroligaškom i gradskom derbiju protiv Panatinaikosa, što nikako nije želio da propusti.

Izvor: MN Press/Klodian Lato/Eurokinissi Sports

Prethodno je srpski centar propustio meč protiv Žalgirisa i iskoristio je termin reprezentacija da se odmori, kao i većina ostalih igrača Olimpijakosa, pošto inače grčki velikan gotovo rijetko kada i pušta svoje igrače da igraju u FIBA prozorima. Tako opet ni Aleksandra Vezenkova nije bilo za Bugarsku, dok trenira invidiualno i sprema se za derbi sa "zelenima".

Malo ko vjeruje da će Vezenkov zaista i propustiti taj meč sa Panatinaikosom, pošto dobro znamo koliko igra Barcokasovog tima zavisi od njega.

Što se tiče iskusnog srpskog centra Nikole Milutinova, znamo da i ove godine među statistički najkorisnijim igračima Evrolige, sa prosjekom od 10,8 poena i 7,4 skoka za indeks 20,6. U dosadašnjoj sezoni odigrao je 25 od 29 utakmica i na parketu provodi oko 22 minuta, a godinama nosi dres crveno-bijelih iz Pireja.

(MONDO)

