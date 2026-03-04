Luka Dončić je "kralj kukanja" u NBA ligi

Pogledajte kako je Luka Dončić pobjesnio na sebe jer je promašio slobodno bacanje, pa je počeo da kuka kod sudija i zatim je dobio tehničku grešku.

Slovenački košarkaš Luka Dončić poznat je po tome da voli da "kuka" i da prigovara kod sudija, ali prethodne noći u meču L.A. Lejkersa i Nju Orleansa uspio je i samog sebe da nadmaši. Dončić je bio vrlo nervozan pred poluvrijeme i iznervirao se što je promašio slobodno bacanje, zbog čega nije mogao da se smiri.

Prvo je počeo da širi rukama ka klupi, potom ga je sudija pitao šta se dešava, na šta je Dončić nastavio da se žali i izgleda da je tražio da ponovi slobodno bacanje jer je "neko ušao ranije". Međutim, sudija je to ignorisao, potom je Dončić pogodio drugi penal, ali nije mogao da prestane da priča zbog čega su sudije odmah odlučile da reaguju i dale su mu tehničku grešku što ga je samo još više iznerviralo.

Nije mogao da vjeruje njegov trener Džej Džej Redik šta je Dončić sebi dopustio, ali srećom uspio je da se sabere i da završi utakmicu i bio je najefikasniji u svom timu u pobjedi Lejkersa 110:101.

Ne igra Dončić baš kao što je to bilo na početku sezone, ne igraju ni Lejekrsi tako sjajno, ali je i dalje Slovenac jedini pokretač stvari u svom timu. Imao je 27 poena, 10 skokova i sedam asistencija, s tim da ga ni ovoga puta šut nije služio previše. Pogodio je 10/22 iz igre, od čega je trojke šutirao 3/10.

S druge strane Lebron Džejms je stao na 21 poenu, sedam skokova i sedam asistencija, a oporavljeni Rivs je imao 15 poena i osam skokova. Kod Pelikansa je prednjačio Zajon Vilijamson sa 24 poena.

