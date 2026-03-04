Donald Tramp o nastupu Irana na Mundijalu: Nije me briga

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp rekao je da ga "nije briga" hoće li Iran nastupiti na Mundijalu predstojećeg ljeta.

Izvor: Thekkayil/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nakon što su SAD i Izrael napali Iran, koji je uzvratio napadima na saveznike SAD u Zalivu, predsjednik Amerike Donald Tramp upitan je o nastupu iranskog fudbalskog tima na predstojećem Svjetskom prvenstvu koje će se održati između 11. juna i 19. jula u SAD, Kanadi i Meksiku.

"Stvarno me nije briga. Mislim da je Iran vrlo teško poražena zemlja. Oni su trenutno na rezervama", rekao je Trump za "Politiko" o nastupu Irana na šampionatu svijeta.

Iran se kvalifikovao za četvrto uzastopno Svjetsko prvenstvo i trebao bi otvoriti svoj nastup na Mundijalu utakmicama protiv Novog Zelanda i Belgije u Los Anđelesu prije posljednje utakmice u grupi protiv Egipta u Sijetlu.

Čelnik Fudbalskog saveza Irana Mehdi Taj izuzezno je skeptičan kad je riječ o nastupu nacionalnog tima na Mundijala.

"Daleko je od naših očekivanja da možemo s nadom gledati na Svjetsko prvenstvo", rekao je Taj i dodao da će sportski zvaničnici odlučiti je li potrebna ikakva akcija.

Generalni sekretar Svjetske fudbalske federacije Matijas Grafstrom je podvukao da je "fokus FIFA na bezbjednom Svjetskom prvenstvu svima koji nastupaju", prenio je "SC Sport".

(MONDO)