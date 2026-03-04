Velika pobeda Novog Beograda u Ligi šampiona

Novi Beograd ostvario je pobjedu u Ligi šampiona protiv Olimpijakosa.

Novi Beograd ostvario je veliku pobjedu na startu četvrtfinalne faze Lige šampiona, pošto je u prvom kolu pred svojim navijačima uspio da savlada Olimpijakos 12:10, po četvrtinama 4:2, 3:2, 1:4, 4:2. Tokom većeg dijela meča Novi Beograd je bio u prednosti, potom su u trećoj dionici Grci stigli i do izjednačenja i preokreta, ali su Nikola Lukić i Aleksa Ukropina, potom i Marko Dimitrijević - obezbijedili konačnu pobjedu domaćinu.

Vrlo važnu ulogu u ovom trijumfu imao je reprezentativac Milan Glušac, zvijezda prethodnog Evropskog prvenstva u Beogradu, koji je ponovo sjajno branio i imao je 12 odbrana, uz jedan peterac.

Nikola Lukić je bio najefikasniji kod domaćih sa četiri gola, Vasilije Martinović je postigao tri. Na drugoj strani sjajni Zalanki je postigao čak šest golova, ali to nije bilo dovoljno Olimpijakosu da dođe do bodova, pa bi ovo trebalo da bude dobar "vjetar u leđa" za srpskog vicešampiona.

U narednoj rundi, Novi Beograd gostuje Barseloneti koja je kao gost pobijedila Brešu sa 13:11.

Novi Beograd : Glušac, Pljevančić, Ukropina 2, Gladović 1, Ćuk, Janković, Trtović, Dimitrijević 1, Perković 1, Martinović 3, Lukić 4, Pješivac, Gavrilović, Milojević.

