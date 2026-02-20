Aleksandar Šoštar: "Kome Novi Beograd treba da se pravda? Vodeći smo klub Srbije"

Potpredsjednik VK Novi Beograd Aleksandar Šoštar imao oštro izlaganje i stao u odbranu svog kluba.

Izvor: MN PRESS

Vaterpolo klub Novi Beograd promovisao je novog šefa stručnog štaba Zorana Mijalkovskog, ali je konferencija za medije protekla u znaku veoma oštrog izlaganja potpredsjednika kluba, proslavljenog reprezentativca Aleksandra Šoštara.

On je žestoko kritikovao tretman koji klub ima u srpskoj javnosti i sportskim krugovima, ocijenivši da se uspjesi Novog Beograda, koji je mlad klub, namjerno stavljaju u drugi plan.

"Novi Beograd je osnovan 2015. godine i relativno je mlad klub, ali ono što je postigao za ovih 10-11 godina su rezultati koji ne zaslužuju tretman kakav imamo u ovom momentu. U posljednjih pet sezona Novi Beograd je vodeći klub srpskog vaterpola. To ne govorim zato što tako mislim subjektivno, već to rezultati sami po sebi dokazuju: tri Kupa Srbije, tri prvenstva države, dvije titule u regionalnoj ligi, a tri puta smo bili vicešampioni Evrope i jednom igrali polufinale Lige šampiona. Imamo puno djece i odlične uslove, to je budućnost ne samo vaterpola nego i te djece, tako da priče koje se non-stop provlače ne odgovaraju onome što Novi Beograd zaista jeste", izjavio je Šoštar.

Potom detaljno osvrnuo na medijsku pažnju usmjerenu ka smjenama trenera, sa akcentom na pisanja o odlasku prethodnog trenera Miodraga Mirovića, koji je došao u klub u decembru.

"Najnovija situacija se dešava nakon ostavke sada već bivšeg šefa stručnog štaba, gospodina Mirovića, i odjedanput je to najvažnija tema koja se dešava u vaterpolu u Srbiji. Kada je on dolazio u decembru, ne sjećam se da su novine o tome pisale kao o nečem spektakularnom, a sada je postalo vrlo važno. Isti slučaj je bio i sa Petrom Radanovićem na početku sezone. Stalno se priča o tome da li Novi Beograd mijenja trenera, a niko ne priča o rezultatima. Osvojili smo Kup, izborili plasman među osam najboljih ekipa u Evropi… To je bila vijest koja je trajala jedan dan, a ovo sa trenerom je ispalo mnogo važnije od onoga što je urađeno i onoga što tek želimo da uradimo", ogorčen je bio Šoštar.

Poručio je i da niko u klubu ne radi protiv interesa rezultata, koji je jedino mjerilo.

"Niko ovdje u klubu nije lud da radi nešto što je van interesa kluba. Rezultat je taj koji je najvažniji, on je mjerilo svega. Vrata u svim takmičenjima su još uvijek otvorena, mi smo ih otvorili, igrači su ih otvorili. Jedini smo klub iz Srbije koji je ušao među osam najboljih u Evropi pored svih problema i smjena trenera. Cilj nam je da osvojimo sve u čemu se takmičimo, a da li ćemo moći, zavisi od mnogo faktora, pa i onih spoljnih na koje ne možemo da utičemo. Pominju se smjene trenera, pa pogledajte Pro Reko, kojeg svi smatramo i svi znamo da je jedan od najboljih, ako ne i najbolji klub na svijetu. Niko se toliko nije bavio njihovim promjenama u jednom periodu, dok nisu postali prvaci Evrope poslije puno godina"

Šoštar je posebno naglasio da VK Novi Beograd ima različit kriterijum suđenja u Evropi i Srbiji.

"Hoćemo da imamo isti tretman, ni plus ni minus, a siguran sam da trenutno nije tako. Svako ko realno želi da pogleda stvari vidi da je jedan tretman Novog Beograda kada igra Ligu šampiona, a sasvim drugi kada igra domaće prvenstvo ili Kup. Nije slučajno što smo sa normalnim tretmanom ušli u Top 8 u Evropi. Dođem do zaključka da će nam možda biti lakše da osvojimo Ligu šampiona nego prvenstvo Srbije. Ali o tom potom, nećemo se dati i nećemo prepustiti ništa. Niko ne treba da brine više o nama nego što brinemo mi sami", zaključio je potpredsjednik Novog Beograda uz napomenu da ovo nije pravdanje već želja da javnost objektivnije sagleda stvari.

"Ne znam ni kome treba da se pravdamo. S druge strane, nije ovo nikakvo 'kukanje'. Mi smo tu. Vaterpolo klub Novi Beograd je tu i biće tu još mnogo dugo - i do kraja ove sezone, i kasnije. Ali hajde prvo da završimo ovu sezonu. Sve ovo sam rekao u kontekstu toga da bi čitava javnost i ljudi koji nisu direktno u vaterpolu mnogo bolje razumjeli stvari kada bi se one objektivnije prenosile. Mi nećemo posustati i nećemo stati, a cilj nam je da uvijek budemo najveći", zaključio je Šoštar.

Kapiten Miloš Ćuk je potvrdio da unutar ekipe vlada mir pred sutrašnji meč sa Jadranom iz Herceg Novog u derbiju 11. kola regionalne Premijer lige (bazen 11. april, 20.30).

"Mi ovu utakmicu dočekujemo spremni. Hvala Bogu, zdravi smo svi, atmosfera je odlična i dobro smo radili. Imamo pravo da se nadamo dobroj partiji i da ćemo sutrašnjim mečom osigurati plasman na Final Four Regionalne lige što će nam dati više vremena da se okrenemo drugoj fazi Lige šampiona. Iskoristio bih priliku da se zahvalim i Miodragu Miroviću na saradnji, iza nas je dobar period i rezultatski i po igri. Vjerujem da ćemo u nastavku sezone biti još bolji i unaprijediti stvari koje nisu funkcionisale najbolje", rekao je Ćuk.

Novi šef struke Zoran Mijalkovski naglasio je da je u klub došao sa jasnim zapažanjem o jedinstvu kolektiva.

"Čim sam došao, primjetio sam da ovdje svi dišu kao jedan, od uprave do igrača, što je osnov za uspjeh. Novi Beograd je možda najmlađi klub, ali je stalno u završnicama Lige šampiona i u vrhu našeg vaterpola. Nadam se da će se to nastaviti. Što se tiče utakmice sa Jadranom, to nam je najbitniji meč u ovom periodu, vjerujemo u pobjedu i ne želimo drugačije ni da razmišljamo", poručio je Milakovski na svojoj prvoj konferenciji.

(MONDO)