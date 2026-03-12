"Kasno ćete shvatiti da ste džabe mrzili Novaka Đokovića"

Španski novinar Hose Moron posvetio je tekst najboljem teniseru svih vremena Novaku Đokoviću - ako njega pitate, najboljem sportisti u istoriji!

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković možda jeste poražen od predstavnika nove generacije Džeka Drejpera u osmini finala Indijan Velsa, ali šta nam je poručio ostavljajući poslednji atom snage na terenu? Još jedna šampionska predstava srpskog asa naterala je poznatog španskog novinara Hose Morona da mu posveti tekst pod naslovom: "Kada Đoković ode, svima će nam nedostajati". Osim što veliča njegov doprinos sportu i sve ono što je postigao tokom karijere, ima poruku i za sve njegove kritičare.

Na kraju pokreće novu debatu, pošto je ona o GOAT-u bijelog sporta već odavno prevaziđena. Ne ustručava se da upita: "Da li Đoković najbolji sportista svih vremena?".

"Mnogi ljudi nisu svjesni svega što Nole donosi tenisu dok još igra. Na dan kada ode, ti ljudi će shvatiti šta smo imali", počeo je Španac i nastavio:

"Teško je pronaći riječi kojima bi se definisalo šta on znači za svijet tenisa. Sinoć, u Indijan Velsu, Srbin je ponovo pružio jednu od onih igara koje ostaju u sjećanju danima, odigravši jedan od najboljih mečeva u posljednjih nekoliko mjeseci, a samo dva mjeseca ga dijeli od 39. rođendana."

Moron kaže da će navijači i sportska javnost tek shvatiti koliko je Đoković zapravo bitna figura u tenisu, mimo svih podviga i dostignuća.

"Kada Nole ode, strašno će nam nedostajati. I vi, koji ovo čitate, koji ne volite Đokovića ili ga stalno kritikujete, takođe će vam nedostajati. Da, možda to ne znate, ali doći će dan kada će vam nedostajati. Stvar je u tome što se čini kao da je ovdje oduvijek i da se neće uskoro penzionisati, pošto se kraj njegove karijere ne nazire, a to nas čini da ne razumijemo u potpunosti šta čovjek iz Beograda radi", piše Španac i dodaje:

"Jer, baš kao što su mnogi navijači shvatili šta su imali onog dana kada su se Federer i Nadal povukli, kada se Đoković penzioniše, mnogi će biti svjesni praznine koju je ostavio najveći teniser svih vremena. Zahvaljujući njegovoj kontinuiranoj aktivnosti, možemo uživati u noćima poput sinoćnjeg u Indijan Velsu, gdje se dva i po sata borio protiv jednog od najperspektivnijih igrača rođenih u ovom vijeku, poput Drejpera, ili u onome što se dogodilo u Melburnu, gdje je pobijedio Sinera u pet setova."

Kaže da srpski as izgleda bolje nego prošle sezone i da se kraj njegove karijere i dalje ne nazire. "U 2026. godinu, Đoković dolazi sa dodatnom prednošću. Ne samo u pogledu svog tenisa, već i fizički i mentalno. Djeluje svježije nego u prethodne dvije sezone, a koliko je bio blizu osvajanja Australijan opena je dokaz toga. Kada je njegovo tijelo izdržalo, Đoković je čak uspio da pomete Karlosa Alkaraza sa terena prije mjesec i po dana. Svaki turnir koji igra je poklon, jer nam toliko toga daje da nastavimo da uživamo u tenisu."

"Oni koji ga danas mrze shvatiće sutra koliko su pogriješili"

Zašto je Đoković jedinstvena ličnost u svijetu sporta? "On ostavlja sve na terenu. Kada igra, privlači mnogo pažnje. Sposoban je da pobijedi Sinera, koji je bio najbolji na tvrdim podlogama od 2024. Fizički je nadmašio momke 15 godina mlađe od sebe. Daje naslove na konferencijama za štampu i ne izbjegava pitanja, dajući nam mnogo toga o čemu možemo da razgovaramo i raspravljamo", piše Moron i dodaje:

"To je Nole, momak koji je mogao da se penzioniše bar prije dvije godine i da uživa u životu, kao što to sada rade Rodžer i Rafa, ali koji više voli da nastavi da posvećuje svoje vrijeme i trud igri sve dok tijelo može da izdrži."

Era velike trojke odavno ne postoji, ali je preostao još jedan član koji više ne igra za rekorde ni trofeje...

"Neki ljudi, nakon Nadalovog i Federerovog penzionisanja, počeli su da vide Đokovića u novom svjetlu, cijeneći ono što radi i šta njegovo prisustvo znači. I dalje postoje oni koji su pod uticajem određenih medija i gledaju na njega sa predrasudama, ali je vjerovatno da će doći dan kada će, nakon njegovog odlaska, shvatiti šta je postigao, šta je doprinio i koliko je propustio. Jer će njihovu prazninu biti nemoguće popuniti. Baš kao što je bilo teško privući nove navijače nakon što se Federer i Nadal penzionišu, kada dođe taj sudbonosni dan kada se Đoković povuče, shvatićemo koliko smo bili srećni što smo ih imali. Tada će mnogi shvatiti koliko su pogriješili."

Španac zaključuje i pokreće novu debatu: "Zato, sve dok je još uvijek ovdje i pruža nam noći poput sinoć u Indijan Velsu, trebalo bi da uživamo u njemu živeći u sadašnjosti. Možda je debata o tome da li je on najbolji svih vremena zastarjela, jer je već neko vrijeme dokazano da jeste, i vjerovatno bi trebalo ozbiljno da razmotrimo da li je Đoković najbolji sportista u istoriji. Najvjerovatnije jeste. Šta vi mislite?".

