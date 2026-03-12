Tim Henman otpisao Đokovića i opet nije naučio: "Niko me nije iznenadio kao on"

Tim Henman kaže da ga je Novak Đoković najviše iznenadio u 2026. godini, ali opet kaže da neće osvojiti grend slem, dok mu jedinu šansu daje na Vimbldonu.

Slavni britanski teniser Tim Henman, danas komentator "Skaj Sporta" i još nekih drugih televizija, rekao je da ga ništa u ovoj teniskoj sezoni nije iznenadilo kao Novak Đoković. Kada to kaže, Henman misli na kvalitet Đokovićevog tenisa koji smo vidjeli na Australijan openu, gdje je izbacio Janika Sinera i igrao ravnopravno finale sa Alkarazom, dok je sasvim solidno igrao i na Indijan Velsu.

"Ono što me je iznenadilo jeste koliko je dobro Novak Đoković igrao. Vidjeti kako je na neki način preokrenuo svoj turnir u jednom popodnevu... Kada se osvrnete na njegova prva tri kola u Melburnu, igrao je solidno - pobijedio je, što je najvažnije. Zatim mu je predao Jakub Menšik, a onda je gubio 2:0 u setovima protiv Lorenca Muzetija. Mislim, bio je na ivici eliminacije i igrao je veoma loše...", prisetio se Tim Henman kako je Đokoviću odjednom šansa "pala sa neba" i iskoristio ju je da odigra nevjerovatan turnir u Melburnu.

"Onda protiv Janika Sinera, kada je gubio 3:0 u prvom setu, pomislio sam da bi ovo moglo da bude neprijatno. Mislio sam da bi mogao potpuno da bude razbijen, jer je bio potpuno van ritma. Ali način na koji je igrao u drugom, trećem i četvrtom setu bio je apsolutno neverovatan. To je jednostavno savršen primjer zašto nikada ne treba otpisivati te velike šampione", dodao je on.

Takođe, apostrofirao je da je 18-godišnja Iva Jović, američka teniserka srpskog porijekla, takođe ostavila snažan utisak na njega, kao i Elena Ribakina koja je zablistala na Australijan openu i došla do titule.

"Novak neće osvojiti grend slem"

Koliko god oduševljen bio igrom Novaka Đokovića, Tim Henman ima zadrške prema nastavku ove kalendarske godine i sumnja da srpski teniser može da prekine dominaciju Sinera i Alkaraza.

"Ko bi mogao da osvoji? To je dobro pitanje, ako se to dogodi, najvjerovatnije će biti na US Openu. Ne vidim da to može da se desi na šljaci ili travi. Da li bi mogao Danil Medvedev? Možda. Zverev ima odličan servis, ali može li da napreduje u ostalim stvarim? Nisam siguran. Kako sada stvari stoje, vidim da Siner i Alkaraz osvajaju sva četiri", dodao je Tim Henman čiji je zemljak Džek Drejper na sva zvona nahvalio Đokovića.

Upitan da li bi možda Đoković mogao da se umiješa oko titule u Vimbldonu, kada ga je već otpisao, Tim Henman tu ostavlja malo prostora da ga najveći svih vremena opet iznenadi.

"Biće zanimljivo vidjeti njegov raspored. Mislim da ne može da osvoji Rolan Garos, možda se potpuno fokusira na travu. Mislim da može da osvoji Vimbldon, ako je stigao do finala Melburna, može da osvoji Vimbldon. Tako da, vidjećemo šta je isplanirao oko svog rasporeda", završio je Henman razgovor za "Squaremile"