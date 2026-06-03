"Novak je vidio nešto u meni": Ušao u polufinale Rolan Garosa, pa svima objasnio šta je Đoković uradio za njega

Jakub Menšik prošao je u četvrtfinale Rolan Garosa i svima objasnio kako mu je Novak Đoković pomogao u karijeri.

Izvor: Paul Zimmer / imago sportfotodienst / Profimedia

Jakub Menšik ima šansu da se bori za titulu na Rolan Garosu. Da bi do toga došao moraće u petak u polufinalu da izbaci Sašu Zvereva. Prije toga je Čeh odigrao fantastičan meč i srušio Žoaa Fonseku (Brazil) koji je prethodno izbacio Novaka Đokovića. Upravo su ga poslije meča novinari pitali za Srbina, njihov odnos i to koliko mu je pomogao na početku karijere kada ga je zvao da treniraju zajedno u Crnoj Gori.

"Odnos koji imam sa Novakom je veoma poseban. Zahvalan sam na tome. Kada sam tek počinjao, bio sam još junior, pozvao me je da treniramo. Vidio je potencijal u meni. Bilo je to nevjerovatno iskustvo za mene", izgovorio je Menšik i onda se naglo zaustavio usred rečenice. Uhvatili su ga grčevi na konferenciji.

Poslije nekoliko sekundi pauze je nastavio.

"Dobro sam. Izvinite. Da. U tom momentu još nisam mogao da igram na grend slemovima. Upoznavao sam sve, kako stvari funkcionišu. Iskustvo sa slemova je bilo ključno za mene da bih ta iskustva koja sam stekao iskoristio za igranje."

"Imao sam infekciju, pa virus..."

Prije Rolan Garosa je Jakub na šljaci imao skor od tri pobjede i tri poraza, a sada je u samoj završnici drugog grend slema sezone i čeka ga meč sa Sašom.

"Prije početka turnira sam i rekao da početak sezone na šljaci nije dobar za mene, rezultatski. Imao sam infekciju palca u Monte Karlu, pa virus i morao sam da pauziram. Prije Madrida sam trenirao samo nekoliko dana, došao sam tamo bez mnogo mečeva. Više sam bio fokusiran tada na stvari koje su mi pravile problem van terena, nisam mogao da igram. Oporavio sam se pred Rolan Garos i srećan sam što mogu da igram bez bolova. Sada sam u polufinalu, igram meč na tri dobijena seta i uzbuđen sam", zaključio je Menšik.

Protiv Zvereva je igrao samo jedan meč do sada, bilo je to u Madridu prije nekoliko nedjelja i doživio je poraz u osmini finala i to u meču za koji je sam rekao da nije bio dovoljno spreman (6:4, 6:7, 6:3). Sada će imati priliku za revanš.

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