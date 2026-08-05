Evroliga je ocijenila timove i njihove transfere: Crvena zvezda i Partizan sigurno nisu zadovoljni plasmanom.

Izvor: Luka Milosavljevic / Sipa Press / Profimedia

Ovo ljeto bilo je veoma burno u evropskoj košarci i vidjeli smo nikad više transfera, promjena trenera, a i nikad više novca. Zbog toga mnogi jedva čekaju da počne nova sezona Evrolige koja će se opet igrati sa 20 ekipa, a dešavanja na "pijaci" natjerala su i zvanični sajt takmičenja da se oglasi.

Iako su svjesni da sastavi timova nisu još konačni, Evroliga je rangirala timove po kvalitetu, odnosno to su uradili stručnjaci sa zvaničnog sajta (Džef Gilingam, Havijer Gansedo, Frenki Saks i Igor Petrinović).

"Iako se nisu složili oko svih pozicija, konačan poredak timova dobijen je na osnovu prosječne ocjene njihovih glasova", navode iz Evrolige uz poruku da da je najbolji tim napravio Panatinaikos, što nije iznenađenje uz dolaske Željka Obradovića, Silvena Fransiska, Isaka Bonge, Geršona Jabuselea i ostalih.

Gde su Zvezda i Partizan?

Vidi opis Evroliga ocijenila ekipe i pojačanja: Crvena zvezda napravila bolji tim od Partizana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Zatim slijede Olimpijakos, aktuelni šampion Evrolige, pa Fenerbahče, Real Madrid, Hapoel Tel Aviv, Dubai, Efes, Žalgiris i Olimpija Milano. Na desetom mjestu je Crvena zvezda, a nju i Partizan odvajaju još Valensija i Barselona.

"Pošto je veliki dio prošlosezonskog sastava ostao na okupu, a tu je i trener Ibon Navaro koji nas je navikao na pobjede, mnogi u crveno-bijelom dijelu Beograda s razlogom gaje optimizam pred novu sezonu", navodi se iz Evrolige o Crvenoj zvezdi, dok su o Partizanu nešto oprezniji.

"Karlik Džons je vrhunski plejmejker, spoljna linija je dodatno pojačana, ekipa ima mnogo mladog talenta, a prošle sezone je napravila iskorak pod vođstvom trenera Penjaroje. Pitanje je samo - koliko će ovaj tim biti dobar u novoj sezoni?".

Iza Partizana su Makabi, Bajern, Bešiktaš, Pariz, Virtus, Baskonija i Asvel.

Ko je došao, a ko otišao iz Partizana?

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Ovog ljeta vrlo je "prometno" u Partizanu i kao što je poznato ugovore su produžili Vanja Marinković, Tonje Džekiri i Karlik Džouns, dok su stigla i zanimljiva pojačanja. Partizan je doveo još i Dereka Vilisa, Kajla Olmena, Kevarijusa Hejsa, Lamara Stivensa, Alesandra Pajolu, Nikolu Tanaskovića i Luku Vildozu.

Partizan se, za sada, javno zahvalio sljedećim igračima i poželio im sreću u nastavku karijere:

Dvejnu Vašingtonu (prešao u Bajern)

Niku Kalatesu (prešao u PAOK)

Sterlingu Braunu (otišao u Žalgiris, Partizan dobio obeštećenje)

Dilanu Osetkovskom (prešao u Valensiju)

Isaku Bongi (platio 700.000 evra da pređe u Panatinaikos)

Aleksa Radanov (otišao iz kluba, traži novi tim)

Šejk Milton

Bruno Fernando (prešao u Efes)

Aleksej Pokuševski

Koga je dovela Zvezda?

Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet

Crvena zvezda je ovog ljeta dovela Krisa Džounsa, Davida Kramera, Patrika Boldvina, Džonatana Motlija i Vojina Medarevića, dok je tu i Nikola Đurišić koji je stigao tokom proljeća. Bilo je dosta odlazaka iz tima, klub su napustili Donatas Motiejunas, Ajzeja Kenan, Hasijel Rivero, Uroš Plavšić i Kodi Miler-Mekintajer. Čeka se još odluka oko Džoela Bolomboja kome je ugovor istekao, a na izlaznim vratima je i Nikola Kalinić.

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