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Ponoćna bomba iz Španije: Fakundo Kampaco se vraća u Crvenu zvezdu

Ponoćna bomba iz Španije: Fakundo Kampaco se vraća u Crvenu zvezdu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Fakundo Kampaco mogao bi da se vrati u Crvenu zvezdu prema informacijama koje stižu iz Španije.

Fakundo Kampaco se možda vraća u Zvezdu Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Fakundo Kampaco (35) ponovo u Crvenoj zvezdi? Izgleda da je moguće. To su najnovije informacije koje stižu iz Španije, neka vrsta "ponoćne bombe" koja dolazi sa Pirineja. I to od novinara Naća Brava koji je urednik u španskom "Kope-u".

"Informacije koje mi stižu iz Srbije govore da bi Kampaco mogao ponovo da obuče dres Zvezde", napisao je Bravo na društvenim mrežama i njegova poruka će posebno da oduševi navijače crveno-bijelih.

Zvezdi nedostaje upravo još jedan igrač na toj poziciji, traže nekoga ko bi bio uz Krisa Džounsa kao organizator igre, pošto su i Džared Batler i Tajson Karter više bekovi. Uz sve to španski trener Ibon Navaro ga odlično poznaje.

Kakvu je sezonu imao Kampaco?

Kampaco bi tako po drugi put zaigrao u Crvenoj zvezdi pošto je bio tu u sezoni 2022/23 i tada je oduševio navijače svojim partijama i zalaganjem. Real pravi novi tim pod kormilom Pedra Martineza i sve više se poslednjih dana "šuška" o potencijalnom odlasku Argentinca i da navodno nije u planovima novog šefa struke, tačnije da neće imati tako bitnu ulogu.

Real je i dalje na tržištu, traži još pojačanja, a Kampaco je prošle sezone odigrao ukupno 44 utakmice u Evroligi i imao prosjek od 12 poena, 5,1 asistenciju, 1,9 skokova i 1,1 ukradenu loptu po utakmici.

"Pitaju me da li igram košarku"

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Kampaco častio trubače
Izvor: MONDO/Nikola Lalović
Izvor: MONDO/Nikola Lalović

U nedavnom intervjuu za Evroliga TV je Kampaco pričao i kako reaguju ljudi kada im kaže da igra košarku pošto je visok 181 centimetar.

"Govorimo o svijetu u kom su visoki ljudi. Morao sam više da treniram, da se fizički bolje pripremam i da ulažem više napora od drugih. Često me pitaju da li ja stvarno igram košarku. To je normalno, jer ljudi mogu da pomisle da sam pomoćni trener ili član stručnog štaba. Uvijek im dam isti odgovor - dođi da me gledaš kako igram i uverićeš se", nasmejao se Kampaco.

BONUS VIDEO:

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Kampaco u razgovoru sa Dozetom i Vasiljevićem posle utakmice Zvezda - Real
Izvor: Kurir televizija
Izvor: Kurir televizija

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Tagovi

KK Crvena zvezda Fakundo Kampaco

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