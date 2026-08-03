Doskorašnji centar Crvene zvezde Hasijel Rivero karijeru ipak neće nastaviti u Makabiju

Izvor: MN PRESS

Bivši centar Crvene zvezde Hasijel Rivero trebalo je da se vrati u bivši klub. Makabi je vidio Kubanca na poziciji centra, ali su pregovori prekinuti, a klub iz Izraela pronašao je dvojicu centara, pa je transfer u dobro poznatu sredinu sada malo vjerovatan.

Kako mediji u Izraelu javljaju, Makabi je odustao od bivšeg košarkaša Crvene zvezde, ali u klubu postoji određena doza opreza. Razlog su fizička sprema i problemi sa povredama, koje su ga mučile i u crveno-bijelom dresu. S druge strane, Makabi, koji dovodi zvučna pojačanja, očigledno ima velike ambicije za narednu sezonu u elitnom takmičenju.

Vidi opis Rivero u problemu poslije Zvezde: Dogovorio posao sa Makabijem, pa ga precrtali u posljednji čas Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

"Ponos Izraela" je zbog aktuelne situacije odustao od Kubanca. Makabi je, zapravo, doveo dvojicu igrača na poziciji "pet". Plan je da u Izrael stigne Danijel Tajs, za kojeg se navodi da je pred vratima Tel Aviva. Poslije Monaka, Tajs je riješio da karijeru nastavi u drugom klubu. Prethodno se dogovorio sa ASVEL-om, ali su problemi u timu iz Vilerbana prevazišli sve granice profesionalizma u Evroligi.

Navodno je drugi igrač koji stiže u Makabi Armando Bejkot. Amerikanac, koji je u sezoni 2024/25 igrao u Memfisu, oprobao se u dresu Fenerbahčea prošle sezone. Bilježio je 2,4 poena i 1,8 skokova u Evroligi, dok je u domaćem šampionatu bio nešto bolji sa šest poena, 3,7 skokova i 1,4 asistencije.