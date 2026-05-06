Zvezda ostaje bez centra? Makabi hoće nazad Hasijela Rivera

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Centar Crvene zvezde Hasijel Rivero mogao bi da se vrati u Makabi, javljaju tamošnji mediji

Makabi želi Hasijela Rivera

Košarkaš Crvene zvezde Hasijel Rivero mogao bi da napusti klub na kraju sezone i vrati se u Makabi, baš iz kojeg je stigao na početku tekuće sezone. Kako javljaju mediji iz Tel Aviva, Oded Kataš je pronašao željenog centra, a to je baš košarkaš Crvene zvezde.

Ova informacija u Izraelu nije iznenađenje, s obzirom na to da će "ponos Izraela" ostati bez važnog igrača naredne sezone, jer je Brazilac Marso Santos na izlaznim vratima. Kako se navodi, centar Makabija dobio je poziv koji se teško odbija, odlazak na koledž je budućnost Brazilca, pa je zbog toga neophodno pronaći mu zamjenu.

Košarkaš Crvene zvezde je idealno rješenje za tim iz Izraela, a crveno-bijeli neće dugo žaliti za njim jer nije opravdao očekivanja, mada bi trebalo reći i da je imao problema sa povredom zbog kojeg je bio i operisan u Beogradu u prvom dijelu sezone.

Rivero već dobro poznaje rad Odeda Kataša, koji je postao zaštitni znak Makabija iz Tel Aviva, pa bi povratak u tim iz Izraela bio najbolje rješenje za žute. Ujedno, u tekstu koji je prenio "israelhayom" navodi se i da je budućnost Rivera u Crvenoj zvezdi pod znakom pitanja.

Centar rodom sa Kube visok je 206 centimetara i ima 32 godine. Činjenica da je u Makabiju bio od 2023. do 2025. znatno bi pomogla Katašu. Rivero ima dvogodišnji ugovor sa Crvenom zvezdom, ali je teška povreda koju je doživio već na početku sezone odvojila ga je od terena, zbog čega mu je bilo teško da pronađe ritam u završnici takmičenja. Po povratku u tim dobio je mjesto trećeg centra i u tekućoj sezoni bilježio je 5,1 poena i skoro dva skoka u Evroligi.

