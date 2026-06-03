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Aleksandra i Ana sve bliže tituli na Rolan Garosu!

Aleksandra i Ana sve bliže tituli na Rolan Garosu!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Aleksandra Krunić je u tandemu sa Anom Danilinom prošla u polufinale Rolan Garosa.

Aleksandra Krunić i Ana Danilina idu po titulu na Rolan Garosu Izvor: Li Jing / Xinhua News / Profimedia

Aleksandra Krunić ide po titulu na Rolan Garosu. U tandemu sa Anom Danilinom (Kazahstan) je prošla u polufinale drugog grend slema sezone. Njih dvije su u četvrtfinalu bile bolje od holandsko-australijskog tandema Demi Šurs/Perez - 6:2, 7:6 (8:6).

Prvi set su dobile prilično lako i brzo za manje od pola sata igre. Na startu drugog su propustile tri brejk lopte, ali su ih iskoristile u sedmom gemu i povele sa 4:3. Međutim, izgubile su tu prednost u narednom gemu, pa je meč otišao u taj-brejk. Tamo su povele sa 5:1, pa su izgubile četiri poena u niz, propustile prvu meč loptu, ali ne i drugu.

Za prolaz u finale igraće protiv Šuko Aojame (Japan) i En Šuo Lijeng (Tajvan). Aleksandra i Ana postavljene su za druge nosioce i brane finale od prošle godine kada su izgubile od Italijanki Sare Erani i Džasmin Paolini.

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Tagovi

Aleksandra Krunić Ana Danilina Tenis Rolan Garos

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