Aleksandra Krunić je u tandemu sa Anom Danilinom prošla u polufinale Rolan Garosa.

Izvor: Li Jing / Xinhua News / Profimedia

Aleksandra Krunić ide po titulu na Rolan Garosu. U tandemu sa Anom Danilinom (Kazahstan) je prošla u polufinale drugog grend slema sezone. Njih dvije su u četvrtfinalu bile bolje od holandsko-australijskog tandema Demi Šurs/Perez - 6:2, 7:6 (8:6).

Prvi set su dobile prilično lako i brzo za manje od pola sata igre. Na startu drugog su propustile tri brejk lopte, ali su ih iskoristile u sedmom gemu i povele sa 4:3. Međutim, izgubile su tu prednost u narednom gemu, pa je meč otišao u taj-brejk. Tamo su povele sa 5:1, pa su izgubile četiri poena u niz, propustile prvu meč loptu, ali ne i drugu.

Vidi opis Aleksandra i Ana sve bliže tituli na Rolan Garosu! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 9 9 / 9 AD

Za prolaz u finale igraće protiv Šuko Aojame (Japan) i En Šuo Lijeng (Tajvan). Aleksandra i Ana postavljene su za druge nosioce i brane finale od prošle godine kada su izgubile od Italijanki Sare Erani i Džasmin Paolini.

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