Aleksandra Krunić igra finale za istoriju srpskog sporta: Pobjeda je dijeli od najvećeg uspjeha karijere

Aleksandra Krunić nadomak najvećeg uspjeha u karijeri i nove stranice istorije srpskog tenisa.

Izvor: Artur Widak/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srpska teniserka Aleksandra Krunić plasirala se u finale ženskog dubla na turniru u Indijan Velsu, pošto je u paru sa predstavnicom kazahstana Anom Danilinom odigrala još jedan spektakularan meč. One su u polufinalu savladale špansko-američki tandem Buks-Melihar Martinez 2:0 u setovima, pa su sada na jedan korak od najveće titule tokom zajedničkog igranja.

Pored toga što je na talonu trofej u Indijan Velsu koji bi na poseban način obilježio karijeru Aleksandre Krunić, ona će u Kaliforniji imati priliku da ispiše istoriju srpskog tenisa. Već je to uradila nedavno, kada je izborila plasman među deset najboljih dublašica na WTA listi, ali sada se granica spektakularno pomera ka vrhu - jer pobjeda u Indijan Velsu donosi Aleksandri treće mjesto na svijetu! Finale protiv sinjakove i Tauzend igraće se u subotu od 18 časova po našem vremenu.

Srbija je u prethodnom periodu imala najboljeg tenisera u singl konkurenciji, najbolju teniserku u singl konkurenciji i najboljeg tenisera u dubl konkurenciji, a samo najbolja dublašica planete "fali" da se kompletira ovaj neobičan rezultat. Takođe, srpski teniseri su osvajali grend slem titule u svim kategorijama osim u ženskom dublu - Novak Đoković je rekorder u muškom singlu, Ana Ivanović ima trofej u ženskom singlu, Jelena Janković u miks dublu, a Nenad Zimonjić i u muškom i u miks dublu.

Na početku nedjelje srpska teniserka Aleksandra Krunić zauzimala je osmu poziciju na WTA listi, kada se gleda dubl konkurencija. Dobri rezultati na Indijan Velsu pogurali su je na sedmo mjesto koje joj trenutno i virtuelno pripada, ali je jasno da se na toj poziciji neće zadržati - nakon finala će biti ili bolje ili slabije plasirana.

Poraz u finalu Indijan Velsa od tandema Katerina Sinjakova - Tejlor Tauzend uticao bi na to da američka teniserka prestigne Aleksandru Krunić, koja bi u tom slučaju zadržala osmo mjesto na listi. Sa druge strane, pobjeda tandema Aleksandra Krunić - Ana Danilina omogućio bi predstavnici Kazahstana da prestigne Sinjakovu na trećem i Gabrijelu Dabrovski na drugom mjestu, a Aleksandri Krunić da prestigne italijanski tandem Sara Erani - Jasmin Paolini, pa zatim Sinjakovu i Dabrovski.

Ukoliko bi tandem u kojem igra Aleksandra Krunić osvojio titulu u Indijan Velsu, srpska teniserka bi od ponedjeljka bila treća na WTA listi, jer bi u tom slučaju imala 7.115 bodova. Ispred nje bi se nalazila za sada nedodirljiva Elis Mertens (8.483 boda), a zatim samo još Ana Danilina, koja ima i dio osvojenih bodova na turnirima gdje joj Aleksanra Krunić nije bila partnerka.

Što se tiče singl konkurencije, Aleksandra Krunić će naredne nedjelje biti negdje oko 570. mesta na listi. Naravno, u ovom dijelu karijere Aleksandri nije prioritet da se takmiči u pojedinačnoj konkurenciji, gdje je svojevremeno uspjela da stigne do 39. pozicije, praktično nadomak samog svjetskog vrha.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!