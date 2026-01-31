"Moj rođak Stefan se bori sa rakom": Aleksandra Krunić željela da osvoji titulu za njega

Emotivna ispovijest srpske teniserke Aleksandre Krunić nakon poraza u finalu Australijan opena.

Srpska teniserka Aleksandra Krunić nije uspjela da osvoji prvu grend slem titulu u karijeri. Elis Mertens i Šuai dženg bile su bolje od tandema koje su činile Ana Danilina i Aleksandra Krunić, a srpska teniserka imala je veoma dirljivu poruku kada je dobila priliku da se obrati publici na stadionu.

Iako je željela da njen govor bude zabavan, Aleksandra Krunić je pomenula da je u prethodnom periodu imala da riješi određene stvari u svom privatnom životu, a zatim je i poslala podršku svom rođaku Stefanu. On se bori protiv opake bolesti, pa mu je Krunić posvetila uspjeh u dalekoj Australiji.

"Jesmo li mi u Kini? Šta je ovo, toliko vas je? Šuai, dala si mnogo karata. Pokušaću da bude zabavno, plakaću poslije. Hvala vam svima na bučnoj podršci. Djevojke, čestitam vam, nadam se da još mnogo titula dolazi, ali se nadam da ćemo i mi osvojiti bar jednu. Želim vam sve najbolje u ostatku sezone. Ana, imali smo mnogo stvari koje smo prošle prethodnih mjeseci, imala sam nekoliko stvari sa kojima sam morala da se pozabavim kod kuće, ali mi je drago što smo dale sebi najbolju šansu. Učimo iz svega, hvala što smo igrale, od tri grend slema dva finala je prilično dobro odrađen posao", rekla je srpska teniserka.

Aleksandra Krunić je dobar rezultat u Melburnu i svoj drugi plasman u grend slem finale posvetila rođaku Stefanu koji vodi borbu protiv kancera. Ovo je bio njen način da ga podrži, jer on nije mogao da bude uz nju tokom prvog grend slema u 2026. godini.

"Hvala mom timu, nema vas toliko kao Kineza, hvala na podršci, jedva čekam da odemo na nekoliko piva. Uvijek mi znači kada ste ovdje. Ovo mi je omiljeni grend slem, Kreg, ne govorim to olako, ne govorim ono što ljudi govore. Želim da posvetim ovo finale, voljela bih da sam pobijedila za njega ali nažalost nije moglo ovog puta, mom rođaku Stefanu koji vodi životnu bitku i trenutno se bori sa rakom. Želim da ga ovako podržim i nadam se da biste vi mogli da ga podržite aplauzom", rekla je Aleksandra Krunić.

Srpskoj teniserki ovo je bilo drugo grend slem finale u karijeri, pošto je prošle sezone u paru sa Anom Danilinom poražena u borbi za trofej na Rolan Garosu. Njih dvije imaju odličnih godinu dana iza sebe, a to je rezultiralo i veoma dobrim plasmanom na WTA listi - od ponedjeljka će Ana biti 11. igračica planete, dok će se Aleksandra nalaziti na 13. mjestu. Biće to najbolji plasman u karijeri Aleksandre Krunić.