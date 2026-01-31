logo
Aleksandra Krunić nije osvojila Australijan open: Počelo kao u snovima, završilo se bolnim porazom

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Drugi poraz u finalima grend slemova za srpsku teniserku Aleksandru Krunić.

Aleksandra Krunić nije uspjela da osvoji Australijan open Izvor: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i njena dubl partnerka Ana Danilina iz Kazahstana nisu uspjele da osvoje grend slem titulu - u finalu Australijan opena krenule su furiozno, a zatim potpuno stale i protivnicama poklonile pobjedu. Trofej je završio u rukama Elis Mertens iz Belgije i Šuai Dženg iz Kine, koje su "na iskustvo" dobile ovaj meč.

Finalni okršaj počeo je idealno po tim u kojem je srpska teniserka. Krunić i Danilina su iskoristile drugu brejk loptu u prvom gemu i odmah stekle prednost, a zatim su brejk napravile i u trećem gemu ovog meča, za opipljivih 3:0. U narednom gemu nisu uspjele da sačuvaju svoj servis, ali su nakon još jednog brejka stigle do 4:1 i tada je djelovalo da će uspjeti da osvoje prvi set - što bi bila ogromna prednost u finalnom meču.

Ispostavilo se, zapravo, da je to bio i najbolji period meča koji su Krunić i Danilina odigrale... Mertens i Dženg su napravile nevjerovatnu seriju osvojenih poena i gemova, pa su pri rezultatu 5:6 imale čak i dvije set lopte. Prvi dio meča riješile su u svoju korist nakon taj-brejka, u kojem su protivnicama dozvolile da osvoje četiri poena, ali tek kada je sve bilo gotovo jer su imale ubjedljivih 6:1 na svojoj strani.

Furiozan finiš prvog seta Mertens i Dženg su materijalizovale i na početku drugog, kada su napravile seriju od pet osvojenih gemova i to uz tri napravljena brejka. Činilo se tada da Krunić i Danilina neće ni uspjeti da se upišu na semafor u drugom dijelu meča, ali su na kraju osvojile četiri gema. Spašavale su meč lopte u osmom gemu, ali u deset nisu imale rješenje za nove šampionke na Australijan openu.

Srpskoj teniserki Aleksandri Krunić ovo je drugo grend slem finale u dubl konkurenciji, pošto je prošle sezone sa Anom Danilinom igrala finale Rolan Garosa. Na titulu sa grend slema će morati još da sačeka, ali je turnir u Melburnu pokazao da Aleksandra pripada samom svjetskom vrhu kada je ženski dubl u pitanju - ona će na narednoj WTA listi biti 13. igračica planete, što joj je najbolji rezultat karijere. Ana Danilina iz Kazahstana je dva mjesta bolje plasirana.

