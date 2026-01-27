logo
Srpkinja i Hrvat ostali bez polufinala Australijan opena: Nije sve gotovo, Aleksandra ima još jednu šansu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Aleksandra Krunić i Mate Pavić kao peti nosioci nisu uspjeli da prođu u polufinale Australijan opena u miks dublu.

Aleksandra Krunić i Mate Pavić ispali sa Australijan opena Izvor: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

Aleksandra Krunić nije uspjela da prođe u polufinale Australijan opena u miks dublu. U tandemu sa hrvatskim teniserom Mate Pavićem bila je postavljena za petog favorita. Ali, australijski tandem ih je zaustavio u četvrtfinalu.

Par Džon Pirs/Olivija Gadecki je došao do trijumfa - 6:1, 7:6 (8:6). Imaće srpsko-hrvatski par za čim da žali pošto su u taj-brejku imali set loptu i priliku da meč odvedu u treći set. I to su imali dva servisa, pretrpjeli su dva mini-brejka, a onda su domaći predstavnici završili posao.

Nije ovo još uvijek kraj za Aleksandru. Ona će u tandemu sa Anom Danilinom (Kazahstan) da igra u četvrtfinalu ženskog dubla protiv američko-češkog para Tejlor Tausend/Katerina Sinijakova. Imaće najteži mogući zadatak pošto su njihove rivalke postavljene za prve favorite na takmičenju.

