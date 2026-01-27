logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Australijan open "namjestio" Đokovića: Novak dobio najgori termin za četvrtfinale

Australijan open "namjestio" Đokovića: Novak dobio najgori termin za četvrtfinale

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković će morati da igra dnevnu sesiju na Australijan openu, na visokoj temperaturi.

Đoković i Museti u dnevnom terminu Izvor: EPA/JOEL CARRETT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT EDITORIAL USE ONLY

Novak Đoković saznao je kada će igrati meč četvrtfinala protiv Lorenca Musetija na Australijan openu, a vijesti nisu dobre. Organizatori su odlučili da u večernji dio programa "gurnu" okršaj Janika Sinera i Bena Šeltona, što znači da će Novak morati da igra u dnevnom terminu, po vrućini karakterističnoj za Melburn.

Đoković će igrati treći meč dana, što znači i da bi mogao da počne kasnije nego što su organizatori najavili u objavljenoj satnici. Prvo će na teren Elena Ribakina i Iga Švjontek od 01.30 časova, zatim Džesika i Pegula i Amanda Anisimova ne prije 03.00 časa. Kada se završi ženski dio programa nastupaju Đoković i Museti ne prije 04.30 časova, ali bi taj meč mogao da počne i mnogo kasnije - ukoliko dame oduže program.

Nakon njihovog meča ostaće da se odigra samo pomenuti duel Sinera i Šeltona. Pobednici ta dva četvrtfinalna meča igraće međusobno u polufinalu Australijan opena, a mnogo je onih koji bi voleli da vide još jedan okršaj Janika Sinera i Novaka Đokovića - dvojice tenisera koji uprkos ogromnoj razlici u godinama već nekoliko godina grade neobično rivalstvo.

Pomeranje Novaka Đokovića u dnevni deo programa kako bi Janiku Sineru ostao termin u večernjem delu možda je i mali ustupak Italijanu, koji je prethodnih dana imao problema sa vrućinom u Melburnu. Ipak, prognoze kažu da sreda neće biti pakleno vruća u tom delu Australije, što je dobra vest za Novaka Đokovića jer je u prethodnim godinama i on imao situacije u kojima loše reaguje na toplotu.

Naravno, ukoliko Novak Đoković i Janik Siner zakažu polufinalni meč na Australijan openu ove godine, očekuje se da taj meč bude odigran u večernjoj sesiji jer će to biti jedan od najatraktivnijih mečeva tokom cijelog turnira. Podsjećamo - Janik Siner brani titulu koju je osvajao prethodne dvije godine, dok je Novak Đoković rekorder sa 10 trofeja na Australijan openu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tenis Novak Đoković Australijan open

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC