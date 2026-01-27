Australijan open "namjestio" Đokovića: Novak dobio najgori termin za četvrtfinale

Novak Đoković će morati da igra dnevnu sesiju na Australijan openu, na visokoj temperaturi.

Izvor: EPA/JOEL CARRETT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT EDITORIAL USE ONLY

Novak Đoković saznao je kada će igrati meč četvrtfinala protiv Lorenca Musetija na Australijan openu, a vijesti nisu dobre. Organizatori su odlučili da u večernji dio programa "gurnu" okršaj Janika Sinera i Bena Šeltona, što znači da će Novak morati da igra u dnevnom terminu, po vrućini karakterističnoj za Melburn.

Đoković će igrati treći meč dana, što znači i da bi mogao da počne kasnije nego što su organizatori najavili u objavljenoj satnici. Prvo će na teren Elena Ribakina i Iga Švjontek od 01.30 časova, zatim Džesika i Pegula i Amanda Anisimova ne prije 03.00 časa. Kada se završi ženski dio programa nastupaju Đoković i Museti ne prije 04.30 časova, ali bi taj meč mogao da počne i mnogo kasnije - ukoliko dame oduže program.

Nakon njihovog meča ostaće da se odigra samo pomenuti duel Sinera i Šeltona. Pobednici ta dva četvrtfinalna meča igraće međusobno u polufinalu Australijan opena, a mnogo je onih koji bi voleli da vide još jedan okršaj Janika Sinera i Novaka Đokovića - dvojice tenisera koji uprkos ogromnoj razlici u godinama već nekoliko godina grade neobično rivalstvo.

Pomeranje Novaka Đokovića u dnevni deo programa kako bi Janiku Sineru ostao termin u večernjem delu možda je i mali ustupak Italijanu, koji je prethodnih dana imao problema sa vrućinom u Melburnu. Ipak, prognoze kažu da sreda neće biti pakleno vruća u tom delu Australije, što je dobra vest za Novaka Đokovića jer je u prethodnim godinama i on imao situacije u kojima loše reaguje na toplotu.

Naravno, ukoliko Novak Đoković i Janik Siner zakažu polufinalni meč na Australijan openu ove godine, očekuje se da taj meč bude odigran u večernjoj sesiji jer će to biti jedan od najatraktivnijih mečeva tokom cijelog turnira. Podsjećamo - Janik Siner brani titulu koju je osvajao prethodne dvije godine, dok je Novak Đoković rekorder sa 10 trofeja na Australijan openu.