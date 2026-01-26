logo
Amerikanac dobio zvižduke kad je spomenuo Novaka Đokovića

Amerikanac dobio zvižduke kad je spomenuo Novaka Đokovića

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Ben Šelton je poslije pobjede protiv Kaspera Ruda spomenuo Novaka Đokovića i onda su uslijedili zvižduci na "Rod Lejver Areni".

selton spomenuo djokovica i dobio zvizduke u melburnu Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Ben Šelton je napravio preokret, pobijedio Kaspera Ruda i zakazao okršaj sa Janikom Sinerom u četvrtfinalu Australijan opena (3:6, 6:4, 6:3, 6:4. Čim se meč završio na terenu ga je sačekao legendarni Džim Kurijer i prvo ga je pitao da prokomentariše meč i to kako poslije izgubljenog prvog seta nije dao rivalu nijednu brejk šansu. Tada je Amerikanac odlučio da spomene Novaka i dobio je zvižduke za to.

"Atmosfera je za mene sve. Hvala vam što ste ostali ovako kasno. Znam da ste vjerovatno se radovali da gledate Novaka večeras. Čuo sam to i sa tribina. Nadam se da vas nismo razočarali. Cijenim to što ste ostali ovako kasno", rekao je Šelton i dobio zvižduke kada je to izgovorio. Njegov meč prebačen je na glavni teren pošto je Jakub Menšik predao meč Novaku Đokoviću.

Pitao ga je Kurijer i šta je tajna njegovih dobrih partija u Melburnu, sada je u četvrtfinalu, prošle godine je bio u polufinalu... Prije odgovora je Ben stavio ruku na uši i tražio od publike da bude još glasnija.

"Mislim da je to što volim da se takmičim, što volim ovakvu publiku koja je glasna. Od prvog meča kada sam igrao ovdje sam se zaljubio u ovaj turnir. Jedan od mojih omiljenih turnira, zaokružim taj datum na kalendaru uvijek."

Kako ćeš protiv Sinera?

Da bi prošao u polufinale imaće najteži mogući zadatak - okršaj sa aktuelnim šampionom Janikom Sinerom. Biće to njihov deveti meč, osam puta je Italijan slavio, uključujući i okršaj u polufinalu prošle godine u Melburnu.

"Tome se najviše raduješ u ovom sportu, želim tu da budem, da igram opet, da sebi dam šansu, da napredujem u nekim stvarima koje nisam radio prošle sezone i da sve ostavim na terenu. Ima mnogo stvari koje želim da pokažem i željan sam dokazivanja. Nadam se da ćemo se vidjeti ovde za dva dana", poručio je Šelton.

Tagovi

Ben Šelton Tenis Australijan open

