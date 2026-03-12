Meloun podigao glas zbog Denvera: Ne sviđa mu se kako Adelman vodi tim, pa opleo po bivšem klubu

Bivši trener Denvera Majkl Meloun nije zadovoljan kako tim izgleda poslije njegovog odlaska
Bivši trener Denvera Majkl Meloun (54) jasno je stavio do znanja da nije zadovoljan igrom ekipe iz Kolorada u završnim trenucima meča. Tim koji sada vodi Dejvid Adelman u završnici sezone, a posebno u važnim mečevima igra uz mnogo uspona i padova. Sitne greške donele su pobede rivalima, pa je Denver sad peti na tabeli Zapada.
Meloun je dugo godina bio trener Denvera, od 2015. do 2025, a onda je ekipa iz Kolorada presjekla - dodelila otkaz njemu i generalnom menadžeru, a uzrok su bili loši rezultati tima. Denver je u novoj sezoni bio mnogo bolji, mora se priznati da i su povrede pravile velike probleme Dejvidu Adelmanu, ali i to nije spriječilo Melouna da jednim otresitim komentarom da mišljenje o situaciji u timu.
"Ova godina je bila teška za Nagetse u ključnim momentima. To nije nešto na šta smo navikli", rekao je Meloun misleći na neizvjesne trenutke mečeva u kojima su se "lomile" utakmice i rezultat.
Primjera radi, Denver nije pobedio Oklahomu, aktuelnog šampiona NBA lige, još od plej-ofa, 16. maja 2025. Razlog su loše i neočekivane odluke u najvažnijim momentima, a nije da Denver nije imao šansu. Mečevi su uglavnom bili vrlo tijesni, a u posljednjem je pobjednik odlučen trojkom Šeja Gildžes-Aleksandera u samom finišu meča.
Možda bi situacija bila drugačija da Adelman izveo Nikolu Jokića i Džamala Mareja na samom kraju susreta, tako da nije imao priliku da dvojicu najboljih vrati na teren? Sve ostaje u domenu razmišljanja, ali činjenica je da su nijanse odlučile da Denver bude na petom mestu iza Lejkersa, Hjustona, San Antonija i naravno Oklahome.