Meloun podigao glas zbog Denvera: Ne sviđa mu se kako Adelman vodi tim, pa opleo po bivšem klubu

Bivši trener Denvera Majkl Meloun nije zadovoljan kako tim izgleda poslije njegovog odlaska

Izvor: Imagn Images / Sipa USA / Profimedia

Bivši trener Denvera Majkl Meloun (54) jasno je stavio do znanja da nije zadovoljan igrom ekipe iz Kolorada u završnim trenucima meča. Tim koji sada vodi Dejvid Adelman u završnici sezone, a posebno u važnim mečevima igra uz mnogo uspona i padova. Sitne greške donele su pobede rivalima, pa je Denver sad peti na tabeli Zapada.

Meloun je dugo godina bio trener Denvera, od 2015. do 2025, a onda je ekipa iz Kolorada presjekla - dodelila otkaz njemu i generalnom menadžeru, a uzrok su bili loši rezultati tima. Denver je u novoj sezoni bio mnogo bolji, mora se priznati da i su povrede pravile velike probleme Dejvidu Adelmanu, ali i to nije spriječilo Melouna da jednim otresitim komentarom da mišljenje o situaciji u timu.

"Ova godina je bila teška za Nagetse u ključnim momentima. To nije nešto na šta smo navikli", rekao je Meloun misleći na neizvjesne trenutke mečeva u kojima su se "lomile" utakmice i rezultat.

Primjera radi, Denver nije pobedio Oklahomu, aktuelnog šampiona NBA lige, još od plej-ofa, 16. maja 2025. Razlog su loše i neočekivane odluke u najvažnijim momentima, a nije da Denver nije imao šansu. Mečevi su uglavnom bili vrlo tijesni, a u posljednjem je pobjednik odlučen trojkom Šeja Gildžes-Aleksandera u samom finišu meča.



Možda bi situacija bila drugačija da Adelman izveo Nikolu Jokića i Džamala Mareja na samom kraju susreta, tako da nije imao priliku da dvojicu najboljih vrati na teren? Sve ostaje u domenu razmišljanja, ali činjenica je da su nijanse odlučile da Denver bude na petom mestu iza Lejkersa, Hjustona, San Antonija i naravno Oklahome.