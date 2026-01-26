logo
Istorijski trenutak u Melburnu: Ovo se nikad nije dogodilo na grend slemu

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Prvi put u istoriji open ere u četvrtfinalu igrače prvih šest nosilaca u obje konkurencije

Prvi put u istoriji open ere u četvrtfinalu igrače prvih šest nosilaca u obje konkurencije

Australijan open je prvi grend slem u sezoni, a na početku 2026. ispisao je i istoriju. Ako se po jutru dan poznaje, pred nama je vrlo uzbudljiva godina. Ono što se dogodilo u Melburnu jeste da će u četvrtfinalu ovog turnira igrati svih prvih šest nosilaca u obje konkurencije, prvi put u open eri. 

Da - i u muškoj i u ženskoj konkurenciji naći će se najbolji teniseri i teniserke današnjice. U dalju fazu Australijan opena, odnosno u četvrtfinale, prošlo je po osam najboljih iz obje konkurencije, a činjenica da je po prvih šest nosilaca u toj skupini potvrđuje da je riječ o izvrsnim sportistima.

U muškoj konkurenciji u dalju fazu su prošli: Novak Đoković, Karlos Alkaras, Janik Siner, Aleksander Zverev, Lorenco Muzeti i Aleks de Minor. U grupu odabranih na Australijan openu prošao je i Amerikanac Lerner Tijen koji je 29. reket svijeta, kao i Ben Šelton, koji je sedmoplasirani na ATP listi.

U ženskoj konkurenciji to su: Arina Sabalenka, Iga Švjontek, Koko Gof, Amanda Anisimova, jelena Ribakina i Džesika Pegula. Pored ovih šest igračica su i talentovana Iva Jović koja je 27. na WTA listi, ali i Ukrajinka Elena Svitolina koja je 12. na svijetu.

Muški parovi:

  • Zverev -Tijen
  • Alkaras - De Minor
  • Muzeti - Đoković
  • Siner - Šelton

Ženski parovi:

  • Ribakina - Švjontek
  • Sabalenka - Jović
  • Gof - Svitolina
  • Pegula - Anisimova

Tagovi

Australijan open Tenis grend slem

