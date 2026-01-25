Iva Jović melje sve pred sobom na Australijan openu

Američka teniserka Iva Jović postala je pravo čudo Australijan opena

Izvor: Juergen Hasenkopf / imago sportfotodienst / Profimedia

Američka teniserka Iva Jović (18) ostvarila je najbolji rezultat u karijeri na Australijan openu. Mlada teniserka prvi put je stigla do druge nedjelje grend slem turnira, plasiravši se u četvrtfinale turnira u Melburnu i sada će je tamo čekati najbolja na svijetu - Arina Sabalenka.

U osmini finala Iva je ubjedljivo pobijedila Juliju Putincevu iz Kazahstana sa 6:0, 6:1, a meč je trajao svega 54 minuta. Praćenje karijere mlade teniserke posebno je zanimljivo zbog srpskih korijena, njen otac je iz Leskovca, a majka iz Splita.

Iako nastupa pod zastavom Sjedinjenih Američkih Država, jer je rođena u Los Anđelesu, Jovićeva ima balkanske korijene. Njen otac Bojan rođen je u Leskovcu, dok je majka Jelena iz Splita. Odličnim igrama na turniru u Melburnu brzo je postala jedna od glavnih priča Australijan opena, a sve pobjede bile su više nego ubjedljive.

Najprije je bila bolja od Kejt Volinets koju je savladala 6:2, 6:3, potom je pobijedila Australijanku Prisilu Hon 6:1, 6:2, zatim osmu na svijetu Jasmin Paolini 6:2, 7:6 i na kraju Kazahstanku.

Balkanski korijeni Ive Jović

Mlada teniserka već je imala priliku da razgovara sa Novakom Đokovićem i dobije korisne savjete. Njena karijera ide uzlaznom putanjom, te tako i interesovanje o mladoj Ivi, nedavno je otkrila detalje o porodici: "Majka mi je Srpkinja rođena u Splitu, a otac je iz Leskovca. Rođena sam u Kaliforniji, u Los Anđelesu", rekla je Iva Jović u intervjuu za Telegraf 2023. godine.

Pažnju je privukla i zbog toga što jako dobro govori srpski, objasnila je i kako: "Od malih nogu sam svako ljeto provodila u Srbiji po dva, tri mjeseca. Imala sam porodicu u Beogradu, a zatim sam išla u Leskovac. Prije nego što je tenis postao ozbiljan, provodila sam svako ljeto tamo", ispričala je Jovićeva.

Šta je Novak Đoković rekao Ivi Jović?

Izvor: Profimedia/IMAGO

Tokom turnira otkrila je da Novak Đoković nije jedini uzor u njenom sportskom razvoju. "U svoju igru sam utkala i malo Monike Seleš. Imamo slično porijeklo i oduvijek sam se ugledala na nju. Novak Đoković mi je takođe bio veoma važan. Sjajno je što igram na istom turniru na kojem je i on, nadam se da ću imati još prilika da razgovaram s njim."

I zaista, razgovarala je sa Đokovićem tokom Australijan opena.

"Bilo je fenomenalno. Dao mi je savjete koje sam odmah pokušala da primijenim u igri. Sve vrijeme sam razmišljala o njegovim riječima. Rekao mi je da bolje otvaram teren, da ne žurim sa udarcima i da igram više po širini. Probala sam to i dobro je ispalo. Nastaviću da slušam njegove savjete", rekla je Jović.

Iva Jović - čudo Australijan opena

Ovo je prvi put da je Iva Jović izborila četvrtfinale jednog grend slema, a do sada na WTA turu ima 87 pobjeda i 33 poraza, uz jednu osvojenu titulu. Trenutno se nalazi na 27. mjestu svjetske rang liste, što je njen najbolji plasman u karijeri. U četvrtfinalu Australijan opena čeka je najteži ispit do sada - meč protiv prve igračice svijeta Bjeloruskinje Arine Sabalenke. Duel će se odigrati u noći između ponedjeljka i utorka po našem vremenu.