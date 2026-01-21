"Jelena, ti si mi inspiracija": Iva stala pred kamere i poželjela da upozna Đokovića

Iva Jović je poslije pobjede na Australijan openu rekla Jeleni Dokić da joj je inspiracija i poželjela da upozna Novaka Đokovića.

Izvor: Printscreen/Eurosport

Iva Jović je budućnost svjetskog tenisa. Ima samo 18 godina i prošla je u treće kolo Australijan opena. Ubjedljivo je pobijedila domaću predstavnicu Prisilu Hon (6:1, 6:2). Igrala je meč u večernjem terminu na čuvenoj "Rod Lejver Areni" i nije mogla da vjeruje kada je pred nju stala Jelena Dokić.

"Bilo je nevjerovatno, nisam očekivala da ću igrati na ovom terenu. Iznenadili ste me i hvala svima koji ste ostali ovako kasno i navijali", počela je Iva.

Zatim je mlada američka predstavnica ostavila Dokićevu bez riječi.

"Osjećam da sam igrala dobar tenis, bila u svakom poenu, nisam joj davala da dišem, bilo je dobro. Ona mi je otežala posao u drugom setu, sanjala sam da sam na ovom terenu od malih nogu. Još se osjećam kao dijete, sanjala sam da me ti intervjuišeš. Ti si mi velika inspiracija, tvoja priča je nevjerovatna, molim vas aplauz i za Jelenu Dokić takođe", izgovorila je Iva, a Jelena je stavila ruku na grudi i zahvalila joj se.

"Sredićemo ti da pričaš sa Novakom"

Iva Jović intervju sa Jelenom Dokić Izvor: Youtube/Australian Open TV

Jelena je konstatovala da je igra Jovićeve podseća na legendarnu jugoslovensku teniserku Moniku Seleš, pa je pitala da li joj je ona bila idol.

"Naravno da imam malo Monike Seleš u sebi. Imamo sličnu pozadinu. Novak Đoković je velika inspiracija za mene. Lijepo je igrati na istom turniru sa njim, nadam se da ću dobiti šansu da pričam sa njim još. Igra sutra, bilo bi kul da pričamo", poručila je Jovićeva.

Čim je to rekla, Jelena joj je pred cijelim stadionom dala obećanje.

"Možemo to da ti sredimo", poručila je Dokićeva i dobila veliki aplauz sa tribina.

Naredna rivalka Ivi biće Džasmin Paolini, osma teniserka svijeta. Biće to njihov treći duel, oba prošlogodišnja meča pripala su Italijanki, prvo u Indijan Velsu, pa na US Openu.

"Nadam se da ću uspjeti da je dobijem iz trećeg puta. Mislim da imam šansu", zaključila je Iva Jović, a taj meč će se igrati na nekom od najvećih terena u petak.