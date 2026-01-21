Miru pitali da li će se odreći Rusije: Tinejdžerka zapušila usta novinarima, nije nasjela na provokaciju

Mira Andrejeva je na Australijan openu dobila pitanje o promjeni državljanstva i da li razmišlja da krene stopama nekih sunarodnica.

Izvor: Printscreen/YouTube/Australian open

Mira Andrejeva je u trećem kolu Australijan opena. Pobijedila je Grkinju Mariju Sakari prilično ubjedljivo (6:0, 6:4). Poslije tog meča su novinari bili mnogo više zainteresovani za politička pitanja i za potencijalnu promjenu državljanstva i odricanja ruskog pasoša.

Pitali su je i da li će da krene stopama Darije Kasatkine i Anastasije Potapove koje su se odrekle Rusije i uzele drugo državljanstvo.

"Nisam čak ni razmišljaoa o tome. Čula sam i vidjela igračice poput Kasatkine koje su promijenile državljanstvo. Mnogo igrača je to uradilo. Sada ću nastaviti ovako, nemam nikakve ponude niti bilo šta drugo."

Naredno pitanje bilo je da li joj to stvara neki dodatni pritisak pošto zvanično pored sebe nema zastavu na turnirima.

"Ne, nije mi dodatni pritisak. Trudim se da radim svoje stvari na terenu. Gledam kako da unaprijedim svoju igru i da napredujem. Nema dodatne presije", jasna je Andrejeva.

"Ne osuđujem nikoga"

Pokušali su i Miru da uvuku u haos koji je nastao izjavom ukrajinske teniserke Oleksandre Olinikine koja je žestoko isprozivala ruske i bjeloruske igrače.

"Smatram da svako ima pravo na svoje mišljenje. Ne želim da sudim o nekom igraču na osnovu toga šta kažu. Ima pravo na svoje mišljenje i da kaže šta želi da kaže", zaključila je Mira Andrejeva.