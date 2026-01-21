Danila Medvedeva pitali da li će se odreći Rusije: Ovakvu reakciju niko nije očekivao

Direktan i kolegijalan odgovor Danila Medvedeva na pitanje o tome da li bi se odrekao Rusije kao neki od njegovih zemljaka.

Izvor: YouTube/Australian Open TV/Printscreen

Ruski teniser Danil Medvedev već godinama strahuje da će ga suspendovati zbog njegovog državljanstva i zabraniti mu da igra, pošto je od 2022. godine - i početka sukoba u Ukrajini - bez zastave kraj svog imena. Međutim, bez obzira na sve, nijednog trenutka nije pomislio da promijeni državljanstvo kao brojne njegove kolege i koleginice.

To je i jedna od tema na ovogodišnjem Australijan openu, tako da ne čudi da je i Danil Medvedev upitan šta misli o "epidemiji" promjene državljanstva, kao i kako reaguje na poteze svojih doskorašnjih zemljaka.

"Sto odsto ih razumijem i poštujem njihove odluke", rekao je Danil Medvedev obraćajući se danas medijima u Austraiji kada niko nije očekivao da će biti tako direktan - i u isto vrijeme opet kolegijalan: "To možeš da uradiš, a u sportu je to, vjerovatno, čak i 'lakše nego običnim ljudima' koji nisu u njemu. Ja opet nikada nisam razmišljao o promjeni državljanstva. Smatram da je važno gdje si rođen. Politika i sve ostalo su nešto drugo."

Danil Medvedev Izvor: Youtube/Australian Open TV

"Nikada nisam razmatrao takvu opciju, ali mnogi igrači su promijenili državljanstvo i ja sam prema tome potpuno miran, družimo se i dalje. To je njihov izbor", rekao je Danil Medvedev.

Medvedev je inače danas bio bolji od Kventana Alisa iz Francuske (3:1) i tako se plasirao u treće kolo Australijan opena i u narednoj rundi igraće protiv Fabija Marožana iz Mađarske, dok bi u osmini finala mogao na Lernera Tijena iz SAD, ako bude bolji od Boržesa.

"Da li Ruse treba izbaciti s turnira?"

Mnogo bure izazvale su Ukrajinke do sada u Australiji, pa znamo da je Marta Kostjuk digla uzbunu u Brizbejnu, a njena koleginica Oleksandra Olinikina tražila je čak da se Rusi izbace sa Australijan opena.

"Poštujem svako mišljenje. To je njeno mišljenje, nemam šta da dodam na tu temu", rekao je Medvedev.

Ko se sve odrekao Rusije?

Izvor: AFP7 / Zuma Press / Profimedia

Aleksandra Potapova je sada Austrijanka, Darija Kasatkina je prešla da igra za Australiju, pa je tako postala još samo jedna u nizu teniserki iz Bjelorusije i Rusije koje su se odrekle domovine. Marija Timofejeva sada predstavlja Uzbekistan, kao i Kamila Rahimova, a Polina Bahmutkina je sada Belgijanka. Sve to desilo se u posljednjih nekoliko mjeseci.