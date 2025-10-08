logo
"Čovječe, ti si skroz lud": Medvedev bjesnio u Šangaju, spomenuo Nadala i zaprijetio poznatom sudiji

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Danil Medvedev bio je bijesan zbog jedne odluke Mohameda Lajanija.

Danil Medvedev bijesan zbog odluke sudije Izvor: Corvath Draemir/X/Printscreen

Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Šangaju, pošto je bio bolji od Amerikanca Lenarda Tijena poslije velike borbe u tri seta sa 7:6, 6:7, 6:4. Rus je pored Novaka Đokovića ostao jedan od favorita za osvajanje prestižnog turnira u Kini, nakon što su redom ispadali i odustajali nosioci.

Medvedev ne igra najbolji tenis ove sezone i trenutno je 18. teniser na svijetu, ali i dalje je jedan od najboljih igrača na tvrdoj podlozi. Tokom meča, temperamentni Rus se borio sa teškim uslovima, kao i ostatak njegovih kolega, a u jednom momentu je izgubio živce.

Dok mu je fizioterapeut ukazivao pomoć i masirao ruku, on je imao zanimljiv razgovor sa sudijom Mohamedom Lajanijem koji ga je opomenuo zbog prekoračenja vremena prilikom pripreme za servis. Za primjer mu je poslužio veliki šampion Rafael Nadal koji je često odugovlačio prije servisa.

"Cijelog života serviram i čekam Rafu 55 sekundi, a vi mi prvom prilikom date opomenu. Igrao sam protiv Rafe 5 puta, nije bilo nijednog puta kada sam bio spreman da serviram, a on je bio spreman da vrati servis. Nije dobio nijedan prekršaj pravila", rekao je Rus i dodao:

"Sljedeći meč kada budete sudili, ako budem spreman da serviram, a protivnik nije, ja ću dosuditi prekršaj. Cijelog života sam bio prvi koji servira i čekao sam protivnika svake proklete sekunde svog života", rekao je bijesni Medvedev.

"Vi ste ludi, čovječe, vi ste potpuno ludi. Šokiran sam. Vi ste potpuno ludi u glavu", bjesnio je Rus.

Tagovi

Tenis Danil Medvedev Masters Šangaj

