"Taj je gotov, nema mu pomoći": Danila Medvedeva niko nije izvrijeđao kao njegov Rus

Autor Milutin Vujičić
0

Slavni ruski teniser Jevgenij Kafeljnikov osuo drvlje i kamenje po Danilu Medvedevu. Nije ga štedio bez obzira što su zemljaci.

Jevgenij Kafeljnikov izvrijeđao Danila Medvedeva Izvor: EPA/YOAN VALAT/YouTube/First&Red/Screenshot

Ruski teniser Danil Medvedev nije osvojio niti jedan turnir već tri godine, a ove sezone izgubio je u prvim kolima svakog od četiri grend slema što je uticalo da padne na 18. mjesto ATP liste. U čemu je problem sa nekadašnjim osvajačem US Opena koji je jedno vrijeme bio najveći izazivač Novaka Đokovića? Postoji više teorija...

Jedna kaže da je izgubio volju kada je vidio da ne može protiv Đokovića, Alkaraza i Sinera, druga da je previše nervozan i bijes ga sputava da bude bolji, a spominje se i da ne vodi uopšte sportski život. Tako ga je njegov zemljak, poznati ruski teniser Jevgenij Kafeljnikov, u emisiji "Hardcourt" optužio da više i ne trenira i da je to osnovi razlog zašto nije više na vrhuncu. Uz to misli da nikada više i neće biti, da od njega više nema ništa.

"Pravo pitanje je - koji su njegovi dugoročni ciljevi? Siguran sam da, ako želi da bude u najboljih pet, mora da promijeni treninge... Vjerujte mi, cijeli život sam u tenisu, bio sam u istoj situaciji, sa 28, 29 godina sam odustao od treninga, nisam trenirao", primijetio je Kafeljnikov šta se dešava kod Medvedeva.

"Zato su sve moje prednosti koje sam imao u tom smislu nestale. Jednostavno sam prihvatio da više neću moći da osvajam ATP turnire... Želim da griješim u vezi Daniila Medvedeva, neka griješim, ali ja to tako vidim. Pravim paralele zato između nas. Ja sam doživio ogroman pad i po pitanju plasmana i po pitanju pobjeda. Daniil Medvedev nije osvojio titulu tri godine. Ovo ne da je znak za uzbunu, ovo mora da bude buđenje", naglasio je Kafeljnikov.

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Izrazio je Rus čuđenje da igrač kvaliteta Danila Medvedeva tri godine nema titulu, pa ni makar ATP 250, a šest poraza u finalima "ubili" su njegovo samopouzdanje. Zato se rastao sa dugogodšnjim trenerom Žilom Servarom.

"Svi kažu da kada stigne novi trener, sve će se promijeniti. Neće, ako on sam ne želi da se promijeni. Mogli biste mu dati i Darena Kejhila (trenera Janika Sinera, prim. aut.) i opet se ništa ne bi promijenilo", rekao je Kafeljnikov i dodao da ni sam ne bi trenira Medvedeva jer zna da ne bi prihvatio njegove savjete.

Trenutno, Danil Medvedev je na turniru u Pekingu gdje je pobijedio Kamerona Norija u prvom kolu (2:0), a u sljedećem igra protiv Davidovič Fokine. Prethodno je poslije debakla na US Openu, gde ga je pobedio Bonzi u pet setova, ispao u drugom kolu Hangdžoua protiv Vua.

