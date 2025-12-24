Navijač na Afričkom kupu nacija o kojem svi pričaju: Ko je misteriozni posjetilac i zašto izgleda ovako?

Afrički kup nacija je u toku, a jedan od navijača privukao je posebnu pažnju

Izvor: Screenshot/Twitter/@FOXSoccer

Maroko je domaćin Afričkog kupa nacija, a pored zanimljivog fudbala veliku pažnju privukao je i vrlo zanimljiv navijač. Dok se vodi borba za titulu najbolje reprezentacije kontinenta, mnogu vijećaju o tome za koga misteriozni čovjek na tribinama navija.

Kao i na svakom velikom takmičenju i na ovom imamo iznenađenja i ne samo na terenu, već i van njega. Tako je na utakmici u kojoj su se sastali Senegal i Bocvana, u prvom meču grupe D u kojem je Senegal odnio pobjedu 3:0, posebnu pažnju privukao navijač. Na stadionu u Tangeru kamere su snimile navijača koji je cijel obučen u kostim sive boje.

AFCON outfits never disappointpic.twitter.com/rQ1V8IUwmV — FOX Soccer (@FOXSoccer)December 23, 2025

Doslovno cijeli, niko nije mogao da vidi glavu, oči, kosu, navijača. Kao da je njegov kostim sastavljen od sitnog stakla ili aluminijumske folije i naslagan u vidu mozaika. Ovakva pojava brzo je postala viralna na društvenim mrežama, a mnogi se potaju za koga navija?

Teško je pretpostaviti na osnovu izgleda koji tim je došao da podrži ili se jednostavno pojavio kako bi privukao pažnju ili je možda samo želio da uživa u fudbalu? Sve u svemu, njegova pojava okarakterisana je kao disko kugla, a nema sumnje da će se navijači u budućem periodu truditi da shvate ko je misteriozni čovjek i zašto je na stadionu.

Kad je u pitanju susret na kojem je navijač primijećen, Senegal je slavio ubjedljivih 3:0, a nekadašnji igrač Crvene zvezde Šerif Endiaje je postigao gol u 90. minutu. Prije njega je dva puta bio precizan Nikolas Džekson, najprije u 40. minutu, a onda ponovo u 58. Pobjednik naredni susret igra protiv Konga 27. decembra, dok će s druge strane Bocvana i Benin odmjeriti snage.