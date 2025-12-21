Počeo Afrički kup nacija: Promašen penal, "makazice" i slavlje domaćina na startu

Utakmicom Maroko - Komori počelo je 35. izdanje prvenstva Afrike.
Fudbaleri Maroka pobjedom su otvorili 35. izdanje Afričkog kupa nacija, čiji su organizatori drugi put poslije 1988. godine.
Marokanci su na prepunom stadionu u Rabatu teškom mukom slomili otpor "žilavih" Komora 2:0 (0:0), koji tek drugi put učestvuje na prvenstvu Afrike (debitovali 2021. godine).
Pred domaćom publikom Marokanci su morali da se namuče kako bi savladali trenutno 108. reprezentaciju svijeta. U prvom poluvremenu viđena je dominacija domaćina, ali je Sufijan Rahimi propustio priliku da donese prednost svom timu. U 11. minutu promašio je penal, tačnije golman Komora Janik Pandor je sjajno odbranio.
Ipak, u drugom poluvremenu slomljen je otpor Komora. Prvo je fudbaler Real Madrida Brahim Dijaz doveo svoj tim u vođstvo, a onda je Ejub el Kabi spektakularnim golom postavio konačnih 2:0. Napadač Olimpijakosa ispratio je ubacivanje Anasa Salah-Edina i "makazicama" matirao Pandora.
Pogledajte sjajan pogodak El Kabija:
The goalpic.twitter.com/BtHiRQJBXg— Jay Ademola (@x_pricze)December 21, 2025
Na Afričkom kupu nacija učestvuju 24 selekcije podijeljene u šest grupa, a titulu osvojenu 2023. godine brani Obala Slonovače, koja je iskoristila prednost domaćeg terena i stigla do treće titule šampiona. Po dvije prvoplasirane, te četiri najbolje trećeplasirane, izboriće nastup u osmini finala.
U grupi A, osim Maroka i Komora, nastupaju Mali i Zambija, koji svoj meč igraju u ponedjeljak od 15 časova po našem vremenu.
- GRUPA A: Maroko, Komori, Mali, Zambija.
- GRUPA B: Egipat, Južnoafrička Republika, Angola, Zimbabve.
- GRUPA C: Nigerija, Tunis, Uganda, Tanzanija.
- GRUPA D: Senegal, DR Kongo, Benin, Bocvana.
- GRUPA E: Alžir, Burkina Faso, Ekvatorijalna Gvineja, Sudan.
- GRUPA F: Obala Slonovače, Kamerun, Gabon, Mozambik.