Zvezda ostaje bez Milsona i Babike na mjesec dana

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Fudbalski klub Crvena zvezda pušta Felisija Milsona i Šavija Babiku na Kup afričkih nacija.

Felisio Milson i Šavi Babika idu na Kup afričkih nacija Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda razmišlja o Šturmu iz Graca i gostovanju u okviru šestog kola Lige Evrope, ali će uskoro morati i o Kupu aričkih nacija. Za sada se još ne znaju spiskovi svih reprezentacija koje će učestvovati na tom kontinentalnom takmičenju, ali je beogradski tim saznao da će na mjesec dana ostati bez dvojice igrača. Felisio Milson je na spisku Angole, a Šavi Babika na spisku Gabona u čijem će dresu biti saigrač Gelora Kange.

Krilni fudbaleri koji nemaju blistavu sezonu u dresu Crvene zvezde ipak su se izborili za pozive svojih selektora. Felisio Milson je u dresu Crvene zvezde odigrao 24 meča, postigao dva gola i pet puta asistirao saigračima. To je bilo dovoljno za poziv u reprezentaciju čiji je dres nosio 25 puta, uz četiri postignuta gola i dvije asistencije. Sa druge strane, Šavi Babika je odigrao tek šest mečeva u dresu Zvezde, ali će igrati za Gabon u čijem dresu ima 18 mečeva i šest golova. 

Turnir se igra u Maroku od 21. decembra do 18. januara, a klubovi najkasnije do 15. decembra moraju da puste igrače. To bi moglo da napravi problem Crvenoj zvezdi, koja će posljednja dva prvenstvena meča igrati nakon tog termina, pa samim tim i lišena pomoći Felisija Milsona i Šavija Babike. Obojica će propustiti veći dio pripremnog perioda, pa je pitanje da li će konkurisati za tim i u prvim mečevima u 2026. godine - protiv Malmea i Selte u okviru Lige Evrope.

Ekipa Angole će se takmičiti u Grupi B i protivnici će joj biti Egipat, Južna Afrika i Zimbabve. Ekipa Gabona će se takmičiti u Grupi F, a za protivnike će imati Obalu Slonovače, Kamerun i Mozambik. Plasman u nokaut fazu takmičenja obezbijediće po dvije najbolje selekcije iz svake grupe, ali i četiri trećeplasirana tima.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda Afrički Kup nacija Šavi Babika Felisio Milson

