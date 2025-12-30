logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sa srpskih terena stigao do NFL drafta: Ilija iz Zrenjanina ide putem kojim niko prije njega nije prošao

Sa srpskih terena stigao do NFL drafta: Ilija iz Zrenjanina ide putem kojim niko prije njega nije prošao

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Srpski igrač američkog fudbala Ilija Krajnović prijavio se za NFL draft 2026 u Pitsburgu.

Ilija Krajnović se prijavio za NFL draft Izvor: EPA/RHONA WISE

Srpski igrač američkog fudbala Ilija Krajnović prijavio se za NFL draft. Student je prestižnog Boston koledža i na aprilskom draftu u Pitsburgu bi mogao da ostvari san.

Ilija Krajnović je u Srbiji počeo da igra američki fudbal, gdje je počeo da trenira odbojku, a onda je 2020. godine otišao na prestižnu IMG akademiju na Floridi. Poslije toga dobio je stipendiju na Bostom koledžu, u kojem je igrao u NCAA diviziji I.

Nikada prije njega nije bilo igrača iz Srbije sa punom stipendijom na koledžu tog ranga, a sada se prijavio za NFL draft i to potvrdio na društvenim mrežama.

"Posljednjih pet godina bilo je ispunjeno izazovima, rastom i vjerom. Kroz svaki uspon i pad, nastavili smo dalje i uspjeli smo. Prije svega, zahvaljujem Bogu na prilici, snazi i istrajnosti da slijedim ovaj san. Bez vjere, ništa od ovoga ne bi bilo moguće."

"Duboko sam zahvalan svojoj porodici i prijateljima, kako u Srbiji, tako i ovdje, čija podrška nikada nije izostala i čija me je vjera nosila kroz svaki korak ovog puta. Hvala trenerima i mentorima koji su me oblikovali na ovom putu, od IMG Akademije, preko Boston koledža, do Univerziteta Zapadne Karoline."

"Vaše vođstvo, povjerenje i posvećenost pomogli su mi da se razvijem ne samo kao igrač, već i kao čovjek. Posebno hvala Brandonu i Bojanu, vaša podrška i vjera učinili su sve ovo mogućim. S tim u vezi, zvanično se prijavljujem za NFL draft 2026", napisao je Krajnović na Instagramu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

NFL Ilija Krajnović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC