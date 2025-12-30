Sa srpskih terena stigao do NFL drafta: Ilija iz Zrenjanina ide putem kojim niko prije njega nije prošao

Srpski igrač američkog fudbala Ilija Krajnović prijavio se za NFL draft 2026 u Pitsburgu.

Srpski igrač američkog fudbala Ilija Krajnović prijavio se za NFL draft. Student je prestižnog Boston koledža i na aprilskom draftu u Pitsburgu bi mogao da ostvari san.

Ilija Krajnović je u Srbiji počeo da igra američki fudbal, gdje je počeo da trenira odbojku, a onda je 2020. godine otišao na prestižnu IMG akademiju na Floridi. Poslije toga dobio je stipendiju na Bostom koledžu, u kojem je igrao u NCAA diviziji I.

Nikada prije njega nije bilo igrača iz Srbije sa punom stipendijom na koledžu tog ranga, a sada se prijavio za NFL draft i to potvrdio na društvenim mrežama.

"Posljednjih pet godina bilo je ispunjeno izazovima, rastom i vjerom. Kroz svaki uspon i pad, nastavili smo dalje i uspjeli smo. Prije svega, zahvaljujem Bogu na prilici, snazi i istrajnosti da slijedim ovaj san. Bez vjere, ništa od ovoga ne bi bilo moguće."

"Duboko sam zahvalan svojoj porodici i prijateljima, kako u Srbiji, tako i ovdje, čija podrška nikada nije izostala i čija me je vjera nosila kroz svaki korak ovog puta. Hvala trenerima i mentorima koji su me oblikovali na ovom putu, od IMG Akademije, preko Boston koledža, do Univerziteta Zapadne Karoline."

"Vaše vođstvo, povjerenje i posvećenost pomogli su mi da se razvijem ne samo kao igrač, već i kao čovjek. Posebno hvala Brandonu i Bojanu, vaša podrška i vjera učinili su sve ovo mogućim. S tim u vezi, zvanično se prijavljujem za NFL draft 2026", napisao je Krajnović na Instagramu.

