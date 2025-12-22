logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zaradio potres mozga zbog televizora: Bizarna povreda Amerikanca, morao je da prizna javno šta je uradio

Zaradio potres mozga zbog televizora: Bizarna povreda Amerikanca, morao je da prizna javno šta je uradio

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Trevon Digs je morao javno da se oglasi i da ispriča kako je došlo do jedne od najbizarnijih povreda u sportu. Htio je da stavi tačku na razne spekulacije...

Bizarna povreda Trevona Digsa Izvor: Jevone Moore/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Trevon Digs (27) je poznati igrač američkog fudbala i nastupa za Dalas Kaubojse. Na terenu ga nije bilo od oktobra, konačno je zaigrao i to poslije višemjesečne pauze. Bilo je mnogo spekulacija oko toga šta se dogodilo, došlo je do te mjere da je morao sam da objasni kako je doživio jednu od najbizarnijih povreda u istoriji sporta.

Novinarima je objasnio da je pokušavao sam da namjesti televizor u svojoj kući. Htio je da ga zakači na šipku, ali je onda zažalio. Metalna šipka je pala, udarila ga u glavu i zaradio je potres mozga.

"Pokušavao sam da izigravam majstora", rekao je Digs novinarima i objasnio da je smatrao da nije ništa ozbiljno, sve dok nije počeo da čita šta se sve o njemu piše na internetu i kakve su se sve spekulacije pojavile na društvenim mrežama.

Ko je Trevon Digs?

Trevon Digs je rođen 20. septembra 1998. godine u Gejtesburgu (Merilend, Amerika) i tamo je završio srednju školu. Otišao je na koledž Alabama i onda je 2020. na NFL draftu izabran kao 51. pik od strane Dalasa.

Igra na poziciji kornerbeka, nosi broj 7 u Kaubojsima i ima buran privatni život. Naime, ima troje djece sa tri različite žene. Sina Ejdena je dobio sa Sijerom Danijels u novembru 2016. godine, pa je u avgustu 2021. godine dobio sina Čozen Aleksandera sa Jasmin Lopez. U avgustu 2024. godine je dobio ćerku Harlo Rouz sa Žoi Čevis.

Možda će vas zanimati

Tagovi

američki fudbal NFL

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC