Zaradio potres mozga zbog televizora: Bizarna povreda Amerikanca, morao je da prizna javno šta je uradio

Trevon Digs je morao javno da se oglasi i da ispriča kako je došlo do jedne od najbizarnijih povreda u sportu. Htio je da stavi tačku na razne spekulacije...

Trevon Digs (27) je poznati igrač američkog fudbala i nastupa za Dalas Kaubojse. Na terenu ga nije bilo od oktobra, konačno je zaigrao i to poslije višemjesečne pauze. Bilo je mnogo spekulacija oko toga šta se dogodilo, došlo je do te mjere da je morao sam da objasni kako je doživio jednu od najbizarnijih povreda u istoriji sporta.

Novinarima je objasnio da je pokušavao sam da namjesti televizor u svojoj kući. Htio je da ga zakači na šipku, ali je onda zažalio. Metalna šipka je pala, udarila ga u glavu i zaradio je potres mozga.

"Pokušavao sam da izigravam majstora", rekao je Digs novinarima i objasnio da je smatrao da nije ništa ozbiljno, sve dok nije počeo da čita šta se sve o njemu piše na internetu i kakve su se sve spekulacije pojavile na društvenim mrežama.

Ko je Trevon Digs?

Trevon Digs je rođen 20. septembra 1998. godine u Gejtesburgu (Merilend, Amerika) i tamo je završio srednju školu. Otišao je na koledž Alabama i onda je 2020. na NFL draftu izabran kao 51. pik od strane Dalasa.

Igra na poziciji kornerbeka, nosi broj 7 u Kaubojsima i ima buran privatni život. Naime, ima troje djece sa tri različite žene. Sina Ejdena je dobio sa Sijerom Danijels u novembru 2016. godine, pa je u avgustu 2021. godine dobio sina Čozen Aleksandera sa Jasmin Lopez. U avgustu 2024. godine je dobio ćerku Harlo Rouz sa Žoi Čevis.