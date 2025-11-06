Strašna smrt američkog sportiste (24) šokirala naciju: Bježao kolima od policije, pa oduzeo sebi život

Poznati NFL igrač Maršon Nilend izvršio samoubistvo poslije policijske potere

Izvor: Mike Wulf / Zuma Press / Profimedia

Igrač američkog fudbala Maršon Nilend izvršio je samoubistvo u Dalasu ovog četvrtka. Imao je 24 godine i igrao je na poziciji "difenziv enda", a posljednji meč odigrao je prije samo tri dana, 3. novembra protiv Arizona Kardinalsa, kada je blokirao "pant" za tačdaun svog tima.

"Uz ogromnu tugu saopštavamo da je Maršon Nilend tragično preminuo ovog jutra. Maršon je bio voljeni saigrač i član naše organizacije. Naše misli i molitve sada su usmjerene ka njegovoj djevojci Katalini i njegovoj porodici", objavili su Kaubojsi.

Prema saopštenju policije, ispituju se okolnosti njegove smrti i navedeno je da je u pitanju moguće samoubistvo. Objašnjene su i okolnosti pod kojima je sebi oduzeo život tako što je najprije automobilom bježao od policijske potere, a potom napustio vozilo i oduzeo sebi život vatrenim oružjem.

Jurila ga policija, a onda je izašao iz kola

Izvor: Scott Kinser / Zuma Press / Profimedia

"Muškarac je pronađen mrtav od, kako se čini, prostrelne rane koju je sam sebi nanio nakon potjere u kojoj je učestvovalo više službi u Frisku. Dana 5. novembra 2025. godine, oko 22.39 časova, Policijska uprava Friska odazvala se na zahtjev Ministarstva javne bezbjednosti Teksasa za lociranje vozila koje je izbjeglo njihove patrole tokom potjere koja je ušla na teritoriju grada. Nakon što su izgubili vozilo iz vida, patrole su ga ubrzo pronašle - srušeno na južnoj strani autoputa Dalas parkvej.

Prema prvim izvještajima, muška osoba, kasnije identifikovana kao 24-godišnji Maršon Nilend iz Plana, Teksas, napustila je mjesto nesreće pješice. Policajci su započeli potragu uz pomoć jedinica sa psima (K-9) i dronova. Tokom potrage, policajci su dobili informaciju da je Nilend izražavao suicidalne misli. Nilend je kasnije, oko 1.31 poslije ponoći, pronađen mrtav, sa, kako se čini, prostrelnom ranom koju je nanio sam sebi. Uzrok i okolnosti smrti utvrdiće Kancelarija sudskog vještaka okruga Kolin.

Trenutno neće biti objavljeno više informacija jer je istraga još u toku. Izražavamo iskreno saučešće porodici i prijateljima Nilenda", saopštila je policija.