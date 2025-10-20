logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ja sam polu Srbin polu Albanac i volim tuču": Najžešći momak uživo u programu poslao poruku Jokiću

"Ja sam polu Srbin polu Albanac i volim tuču": Najžešći momak uživo u programu poslao poruku Jokiću

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

NFL zvijezda Maks Krozbi ima srpsko porijeklo i izuzetno poštuje trostukog MVP-ja NBA lige Nikolu Jokića.

Maks Krozbi o Nikoli Jokiću Izvor: MN Press/ NFL on CBS/X/Printscreen

Poznati NFL igrač Maks Krozbi koji inače vuče srpsko porijeklo dao je zanimljiv komentar gostujući u popularnoj emisiji posvećenoj američkom fudbalu na CBS-u. On je upitan kojim sportom bi se bavio da se ne bavi fudbalom i sa kojim igračem bi se poistovjetio. Krozbi je sa osmijehom na licu spomenuo Nikolu Jokića i ukratko objasnio zašto je on njegov izbor.

As Las Vegas Rajdersa je polu Srbin polu Albanac, a vrlo dobro govori naš jezik, pošto mu je majka rođena u Nikšiću.

"Volim tuču i volim košarku. Polu sam Srbin i pola Albanac, tako da imam osjećaj da sam sličan Nikoli Jokiću", rekao je Krozbi.

Ko je Maks Krozbi?

U pitanju je "defanzivni end" Las Vegas Rajdersa koji važi za jednog od najžešćih momaka u NFL. Od 2019. godine je u ligi i etablirao se kao jedan od najboljih defanzivaca u ligi.

Odakle mu srpsko porijeklo? Njegova majka Vera je srpskog porijekla, a jedan navijač ga je direktno pitao na društvenim mrežama da li ima bilo kakve veze sa Srbijom: "Najbolji smo, najjači!", napisao je Krozbi, a uz to je stavio emotikon orla, jasno aludirajući na grb Srbije.

Maks Krozbi
Izvor: William Purnell/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Njegova majka je jednom prilikom otkrila njegovo tačno porijeklo. "Rođena sam u Nikšiću, u Ameriku sam došla sa tri godine. Majka mi je Srpkinja, otac je katolički Albanac iz Podgorice".

Otkrila je da je bila u Srbiji kad je imala 14 godina.

"Jesam jedno ljeto, kada sam imala 14 godina. Bili smo tu čitavo ljeto, u planinama pored Podgorice gdje je moj otac rođen. Poslije smo išli u Beograd, pa u Gusinje, odakle mi je majka. Još uvijek imamo familiju tamo. Sjećam se i boravka u Ulcinju, tamošnjeg mora… Bilo je prelijepo. Nisam dovodila djecu, ali jednog dana ćemo doći. Odrasla sam u Americi, i bilo je divno, ali sam veoma ponosna na svoje korene. Volim kulturu, i voljela bih da se vratim i posjetim sve. Željela bih da dođem, da ispričam priču kroz objektiv aparata, da zabilježim tradicije, običaje, nevjerovatnu hranu, ples, ali i to kako je danas. Želimo da posjetimo i Dubrovnik, izgleda lijepo", ispričala je intervjuu za "Novu" majka NFL zvijezde.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Maks Krozbi Nikola Jokić košarka NFL

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC