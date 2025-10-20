"Ja sam polu Srbin polu Albanac i volim tuču": Najžešći momak uživo u programu poslao poruku Jokiću

NFL zvijezda Maks Krozbi ima srpsko porijeklo i izuzetno poštuje trostukog MVP-ja NBA lige Nikolu Jokića.

Izvor: MN Press/ NFL on CBS/X/Printscreen

Poznati NFL igrač Maks Krozbi koji inače vuče srpsko porijeklo dao je zanimljiv komentar gostujući u popularnoj emisiji posvećenoj američkom fudbalu na CBS-u. On je upitan kojim sportom bi se bavio da se ne bavi fudbalom i sa kojim igračem bi se poistovjetio. Krozbi je sa osmijehom na licu spomenuo Nikolu Jokića i ukratko objasnio zašto je on njegov izbor.

As Las Vegas Rajdersa je polu Srbin polu Albanac, a vrlo dobro govori naš jezik, pošto mu je majka rođena u Nikšiću.

"Volim tuču i volim košarku. Polu sam Srbin i pola Albanac, tako da imam osjećaj da sam sličan Nikoli Jokiću", rekao je Krozbi.

"I'm half Serbian and Albanian so I feel like I got some [Nikola] Jokic type of ball game."@AntonioPiercegot Maxx Crosby to name who he would play like if he was a NBA player.pic.twitter.com/JsaLBOL6h5 — NFL on CBS (@NFLonCBS)October 19, 2025

Ko je Maks Krozbi?

U pitanju je "defanzivni end" Las Vegas Rajdersa koji važi za jednog od najžešćih momaka u NFL. Od 2019. godine je u ligi i etablirao se kao jedan od najboljih defanzivaca u ligi.

Odakle mu srpsko porijeklo? Njegova majka Vera je srpskog porijekla, a jedan navijač ga je direktno pitao na društvenim mrežama da li ima bilo kakve veze sa Srbijom: "Najbolji smo, najjači!", napisao je Krozbi, a uz to je stavio emotikon orla, jasno aludirajući na grb Srbije.

Maks Krozbi

Izvor: William Purnell/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Njegova majka je jednom prilikom otkrila njegovo tačno porijeklo. "Rođena sam u Nikšiću, u Ameriku sam došla sa tri godine. Majka mi je Srpkinja, otac je katolički Albanac iz Podgorice".

Otkrila je da je bila u Srbiji kad je imala 14 godina.

"Jesam jedno ljeto, kada sam imala 14 godina. Bili smo tu čitavo ljeto, u planinama pored Podgorice gdje je moj otac rođen. Poslije smo išli u Beograd, pa u Gusinje, odakle mi je majka. Još uvijek imamo familiju tamo. Sjećam se i boravka u Ulcinju, tamošnjeg mora… Bilo je prelijepo. Nisam dovodila djecu, ali jednog dana ćemo doći. Odrasla sam u Americi, i bilo je divno, ali sam veoma ponosna na svoje korene. Volim kulturu, i voljela bih da se vratim i posjetim sve. Željela bih da dođem, da ispričam priču kroz objektiv aparata, da zabilježim tradicije, običaje, nevjerovatnu hranu, ples, ali i to kako je danas. Želimo da posjetimo i Dubrovnik, izgleda lijepo", ispričala je intervjuu za "Novu" majka NFL zvijezde.

