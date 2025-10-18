Legendu NBA lige pitali ko će biti MVP: "Srce kaže Šej, ali razum misli Jokić"

Legenda NBA lige Stiv Neš vjeruje da će Nikola Jokić ponovo postati MVP najjačeg takmičenja na svijetu.

NBA sezona 2025/26 uskoro počinje, nema sumnje da će utakmice pred nama biti uzbudljive, a navijačima u Srbiji posebno interesantno biće praćenje mečeva Nikole Jokića i razmišljanje o tome da li će Srbin ponovo uspjeti da postane MVP najjače lige na svijetu. U minuloj sezoni, mnogi vjeruju, da je prava greška jer centar Denvera koji je na svom meču bilježio tripl-dabl, nije po četvrti put ponio laskavo priznanje. U sezoni pred nama, legenda NBA lige Stiv Neš vjeruje da će Jokić ponoviti veliki uspjeh.

Mnogi predviđaju da će Nikola Jokić ponovo postati MVP, krenulo je od menadžera klubova, a sada se oglasio i bivši košarkaš. Nikola Jokić je jednom bio šampion NBA lige, a čak tri puta najbolji igrač - 2021, 2022. i 2024. Stiv Neš vjeruje da bi Jokić mogao da ponovi uspeh, iako ne krije - silno bi volio da Šej Gildžes-Aleksander ponovo postane najkorisniji igrač.

"Moje srce je uz Šaja, moja kanadski brat i jednostavno sam ponosan na njega i divim mu se. Ali mislim da će to biti Džoker (Nikola Jokić)", započeo je Neš u emisiji "The Zack Lowe Show". "To što nije dobio dvije godine zaredom priznanje, osim ako se njemu ili njegovom timu ne desi nešto čudno ove godine, da li bi iko sumnjao da će prosječno postići još jedan tripl-dabl?"

"Njegova statistika šuta je van svih očekivanja. Dodaje loptu bolje od bilo koga ko je skoro igrao tu igru. Kuda idemo odavdje?"

Nije se tu zaustavio u hvalospjevu Nikoli Jokiću: "Veći je. Jači je. Veštiji je. Precizniji je. I ima najbolju viziju u ligi. Kako da ne osvojiš nagradu za najkorisnijeg igrača (MVP) nakon što je prošle godine nisi osvojio? On je super takmičar, ali prije svega - onaj tip koji samo radi svoj zadatak. Ali, ne bi mi smetalo da ove godine u Džokeru malo više energije. Samo za svu našu zabavu", rekao je.

Da li će Nikola Jokić ponovo biti MVP?

Nikola Jokić je u sezoni za nama prosječno bilježio 30 poena, 12,7 skokova i 10,2 asistencije. Mnogi vjeruju da je teško otići i korak dalje, ali takođe ostaje i nada da će Srbin makar ponoviti uspjeh, ako ne i prestići ga. Međutim i sjajna statistika nije bila dovoljna da Jokić četvrti put postane najbolji u NBA ligi, pošto je Kanađanin dobio pravo prioriteta kao igrač koji nikada nije osvajao ovo priznanje.

Menadžeri klubova u NBA ligi pretežno su glasali za Nikolu Jokića i njegovu četvrtu MVP titulu, bar njih 67 posto, reklo je da će Srbin dobiti priznanje koje mu pripada u sezoni 2025/26. Jokić je pored ovog predviđanja proglašen i za najboljeg centra lige i to sa maksimalnih 97 posto glasova i to nije sve - on je i najbolji internacionalni igrač (93 posto), najbolji dodavač (80 posto), igrač sa najboljom košarkaškom inteligencijom (80 posto), igrač koji tera protivničke trenere da prave najviše prilagođavanja (57 posto).