Novak Đoković napustio udruženje koje je sam osnovao! "Zabrinut sam i povlačim se, ovo više nisu moje vrijednosti"

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković napustio PTPA, udruženje tenisera koje je osnovao krajem prošle decenije.

Novak Đoković napustio PTPA Izvor: Thomas COEX / AFP / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković napustio je Udruženje teniskih profesionalaca, koje je sam osnovao 2019. godine zajedno sa Vasekom Pospišilom.

Obrazložio je tu odluku zabrinutošću za svoj imidž i svoj glas, kao i željom da se usredsredi samo na svoju karijeru.

"Nakon pažljivog razmatranja, odlučio sam da se u potpunosti povučem iz Profesionalnog udruženja teniskih igrača (PTPA). Ova odluka donesena je usljed dugotrajnih zabrinutosti u vezi sa transparentnošću, upravljanjem i načinom na koji su moj glas i moj imidž predstavljani".

"Ponosan sam na viziju koju smo Vasek i ja dijelili kada smo osnivali PTPA, sa ciljem da igračima obezbijedimo snažniji, nezavisan glas, ali je postalo jasno da moje vrijednosti i pristup više nisu usklađeni sa trenutnim pravcem u kojem se organizacija kreće".

"Nastaviću da se fokusiram na tenis, svoju porodicu i doprinos sportu na načine koji odražavaju moje principe i integritet. Želim igračima i svima koji su uključeni mnogo uspeha u daljem radu, ali za mene je ovo poglavlje sada zatvoreno", objavio je Novak Đoković.

U ovom trenutku, Đoković se sprema za put u Australiju na Australijan open i očigledno je da na početku sezone želi da bude fokusiran samo na lične uspjehe i na pohod ka 25. grend slemu.

