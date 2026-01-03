Klub Novaka Đokovića na korak od elite: Na ovo se čeka od 2010. godine!

Novak Đoković ljetos je postao suvlasnik francuskog kluba Le Man, koji je sada na korak od Lige 1.

Izvor: Fabio Ferrari / Zuma Press / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković nema samo uspjeha u "bijelom sportu". Očigledno je oko sebe okupio tim ljudi koji ga savjetuju na pravi način jer je već protitirao od investiranja u francuski klub Le Man, čiji je suvlasnik postao u avgustu 2025.

Ovaj tim koji se takmiči u drugom rangu igra sjajnu sezonu i trenutno se nalazi na poziciji koja vodi u elitni rang i samo pet bodova od vrha tabele. Plasman u Ligu 1 i jeste bio cilj Đokovića, Felipea Mase i Kevina Magnusena koji su takođe uložili u ovaj klub zajedno sa Srbinom. Svoj udio ima i izabranik Arine Sabalenke Jorgos Frangulis.

Istorija FK Le Man

Ovaj fudbalski kub postoji 40 godina i tokom istorije se uglavnom takmičio u Ligi 2, ali su šest godina bili u najvišoj ligi (2003/04, 2005/06, 2006/07, 2007/08 i 2009/10). Njihov najviši plasman bio je deveti u Ligi 1 i to u sezoni 2007/08.

Kada su ispali iz Lige 1 2010. godine, više se nisu vraćali. Klub je imao pravnih i finansijskih problema, pa su čak u jednom momentu igrali petu ligu. Polako su krenuli da se vraćaju posljednjih godina, ali ulaskom velikih imena u klub prošlog ljeta, sve je ubrzo krenulo uzlaznom putanjom.

Prošle sezone su se takmičili u trećoj ligi, završili kao drugi i izborili plasman u Ligu 2, a sada bi nakon 15 godina mogli da se vrate u elitni rang. Le Man je potpisao 13 igrača tokom ljeta, što se isplatilo i trenutno su na 4. poziciji koja vodi u plej-of za plasman u Ligu 1.

