logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Formula 1 otkazuje trke u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji

Autor Nebojša Šatara
Formula 1 će otkazati trke u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji, pa će čitav april proteći bez takmičenja u F1.

Formula 1 otkazuje trke u saudijskoj arabiji I bahreinu Izvor: Profimedia

Formula 1 otkazuje trke u Bahreinu 12. aprila i u Saudijskoj Arabiji 19. aprila, saznio je britanski "Skaj sport". Zbog rata Izraela i Sjedinjenih Država protiv Irana, kao i iranskih napada na zemlje u tom dijelu svijeta, neće se voziti i neće biti drugih trka umjesto te dvije.

I dalje se čeka zvanična potvrda ove informacije, ali je po svemu sudeći odluka već donesena. "Ozvaničenje se očekuje u narednih 48 sati, jer prethodnih dana nije bilo poboljšanja situacije na Bliskom istoku", objavio je engleski medij.

Formula 1 i Međunarodna automobilska federacija na čelu sa predsjednikom Mohamedom Benom Sulajemom iz Emirata nisu komentarisali te navode. 

Od kada se vozi u tom dijelu svijeta?

Sezona Formule 1 počela je u Australiji 8. marta (pobjedom Džordža Rasela iz Mercedesa), nastavlja se u Kini 15. marta, a potom se seli u Suzuku u Japan, 29. marta. Po svemu sudeći, onda se neće voziti više od mjesec dana, sve do 3. maja i trke u Majamiju.

F1 trke organizuju se u Džedi u Saudijskoj Arabiji od 2001. godine, a u Bahreinu od 2004, kada je "najbrži cirkus" prvi put stigao na Bliski istok.

Bonus video: 

Pogledajte

00:15
Formula 1
Izvor: Instagram/f1paddockclub

(MONDO)

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC