Formula 1 otkazuje trke u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji

Formula 1 će otkazati trke u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji, pa će čitav april proteći bez takmičenja u F1.

Formula 1 otkazuje trke u Bahreinu 12. aprila i u Saudijskoj Arabiji 19. aprila, saznio je britanski "Skaj sport". Zbog rata Izraela i Sjedinjenih Država protiv Irana, kao i iranskih napada na zemlje u tom dijelu svijeta, neće se voziti i neće biti drugih trka umjesto te dvije.

I dalje se čeka zvanična potvrda ove informacije, ali je po svemu sudeći odluka već donesena. "Ozvaničenje se očekuje u narednih 48 sati, jer prethodnih dana nije bilo poboljšanja situacije na Bliskom istoku", objavio je engleski medij.

Formula 1 i Međunarodna automobilska federacija na čelu sa predsjednikom Mohamedom Benom Sulajemom iz Emirata nisu komentarisali te navode.

Od kada se vozi u tom dijelu svijeta?

Sezona Formule 1 počela je u Australiji 8. marta (pobjedom Džordža Rasela iz Mercedesa), nastavlja se u Kini 15. marta, a potom se seli u Suzuku u Japan, 29. marta. Po svemu sudeći, onda se neće voziti više od mjesec dana, sve do 3. maja i trke u Majamiju.

F1 trke organizuju se u Džedi u Saudijskoj Arabiji od 2001. godine, a u Bahreinu od 2004, kada je "najbrži cirkus" prvi put stigao na Bliski istok.

