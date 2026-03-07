logo
Katastrofa za Ferstapena odmah na početku!

Katastrofa za Ferstapena odmah na početku!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Višestruki svetski šampion Maks Ferstapen izletio je sa staze već tokom prvih kvalifikacija u novoj sezoni.

Maks Ferstapen izletio sa staze u kvalifikacijama Izvor: ANP, ANP / Alamy / Profimedia

Ako se po jutru dan poznaje, čeka nas spektakularna sezona u Formuli 1! Nakon što su u petak rano ujutru po srpskom vremenu odrađeni treninzi, u subotu smo u istom terminu imali kvalifikacije za prvu trku nove takmičarske godine. Pred Veliku nagradu Australije na stazi "Albert Park" vidjeli smo fantastičnu najavu za sve ono što nas čeka u narednih desetak mjeseci.

Vozač Mercedesa Džordž Rasel osvojio je pol poziciju pred Veliku nagradu Australije kojom startuje ovogodišnji šampionat Formule 1. Rasel je do najbolje startne pozicije na „Albert parku“ došao krugom od 1:18.518, prvi iza njega bio je njegov klupski kolega Kimi Antoneli. Treće mesto zauzeo je Isak Hađar, a zatim su se ređali Šarl Lekler, Oskar Pjastri, Lando Noris, Luis Hamilton, Arvid Lindblad, Lijam Loson i Gabrijel Bortoleto koji je završio na desetoj poziciji.

Kvalifikacije za Veliku nagradu Australije obeležio je veliki incident već na samom startu, jer je Maks Ferstapen izletio sa staze, uletio i šljunak i vjerovatno oštetio dijelove svog bolida. On će na prvoj trci novog šampionata startovati sa 20. pozicije, a praktično nismo ni videli koliko je njegov bolid konkurentan u odnosu na ostale.

Brzi krug nismo vidjeli ni od Lensa Strola koji je vozač Aston Martina i koji će i u narednim nedjeljama imati probleme da svoj bolid učini konkurentnim. Nije se trkao ni Karlos Sainc junior, pa će i on krenuti sa kraja kolone na prvoj trci u novom šampionatu. Loše vrijeme je imao Fernando Alosno u Aston Martinu - ali to smo svi očekivali, dok su Serhio Peres i Valteri Botas na premijeri Kadilaka osvojili 18. i 19. poziciju.

Probleme je tokom kvalifikacija imao i Antoneli, koji je u jednom trenutku ostavljao krhotine iza sebe, ali se sve završilo dobro i po njega i po vozače bolida koji su nakon njega prolazili stazom. Na kraju je uspio sebi da obezbedi drugu poziciju na startu trke, što bi moglo da ga učini i jednim od najvećih favorita za pobjedu u novoj sezoni.

Trka za Veliku nagradu Australije voziće se na stazi "Albert park" u Melburnu, u nedjelju od 05.00 po srpskom vremenu. Biće to prva trka u kalendaru, a sezona će trajati sve do početka decembra.

