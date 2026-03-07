Monako se raspada: Ovo nije bankrot, gore je od toga

Jedan od najambicioznijih projekata u Evroligi tiho nestaje, iako neće bankrotirati. Trener Spanulis ostaje sa samo deset igrača, u nemogućoj situaciji do kraja sezone.

Izvor: Coust Laurent/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Monako je u jako lošoj finansijskoj situaciji, ali neće bankrotirati zbog pomoći države, međutim ono što se dešava pred našim očima je tiho gašenje kluba - što će biti još bolnije za navijače. U ovom trenutku, Monako ima samo deset zdravih košarkaša i pred njim je još osam kola Evrolige u kojima će probati da zadrži mjesto u plej-inu, što će biti gotovo nemoguća situacija.

Od početka marta Monako je raskinuo ugovore s dvojicom igrača - David Mišino i Joan Makundu su dobili "ispisnice" kako bi se smanjili troškovi - međutim potom su se na sve ove probleme u Kneževini naslonili unutrašnji sukobi i povrede.

Ubrzo poslije otvorene frke između Majka Džejmsa i Elija Okoba, Monako je saopštio da je Nikola Mirotić zaradio ozbiljnu povredu zbog koje je za njega vjerovatno završena ova sezona Evrolige. Nikola Mirotić je zaradio plantarnu fasciju, povredu stopala, zbog koje će pauzirati najmanje osam nedjelja, ako bude samo mirovao. Ako bude neophodna operacija, to znači da će njegov oporavak trajati čak četiri mjeseca.

Tako je trener Vasilis Spanulis, o čijoj ostavci se sve češće priča u javnosti, ostao sa samo desetoricom zdravih igrača i nije mu jasno kako će snaći do kraja sezone.

Ovo su igrači na koje još računa Monako: Eli Okobo, Teri Tarpi, Nemanja Nedović, Metju Strazel, Majk Džejms, Alfa Dijalo, Džeron Blosongejm, Džuan Begarin, Danijel Tajs i Kevarijus Hejs, što je zaista nedovoljno za završnicu sezone u Evroligi koja iziskuje nikad veće izazove.

Kao što je poznato, istekao je rok za registraciju novih igrača u Evroligi, ali i da nije - Monako nikoga ne bi mogao da dovede zbog toga što je kažnjen i ne može da dovede nove igrače. Na sve to, aktuelnom igračkom kadru duguje ogroman novac i ovo je možda kraj kluba iz Kneževine, bar na ozbiljnom nivou.

Finalista Evrolige za 2024/25 je na skoru 16-14 i ima sedam poraza u osam kola, pa je tek deveti. Pred njima su još mečevi s Olimpijakosom (d), Efesom (g), Olimpijom (d), Panatinaikosom (g), Dubaijem (g), Asvelom (d), Barsom (d) i Hapoelom (d).

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!