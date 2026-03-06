logo
Majk Džejms se oglasio poslije haosa: Poslao poruku navijačima i saigraču na kojeg je nasrnuo

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Poslije incidenta koji se dogodio odmah po završetku meča Monako - Fenerbahče, glavni učesnik Majk Džejms oglasio se na društvenim mrežama.

Majk Džejms se izvinio zbog udaranja saigrača Izvor: SeskimPhoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Utakmica Monaka i Fenerbahčea ostala je u sjenci zbog teatralnog izliva bijesa jednog od najboljih evroligaša Majka Džejmsa. Amerikanac je poslije susreta bio vidno iznerviran, a tokom razgovora sa saigračem Elijem Okobom gurnuo ga je, što je iznenadilo košarkašku javnost.

Monako se nalazi u vrlo neprijatnoj situaciji zbog problema sa vlasničkom strukturom kluba, dugovanjima, platama i neizmirenim obavezama te je postao sveprisutna tema u sportskim krugovima. Iako su navijači navikli na ispade Majka Džjemsa, reakcija poslije meča protiv Fenerbahčea zaista je bila neočekivana. Nakon što je gurnuo saigrača, oglasio se na društvenim mrežama gdje se izvinio zbog ponašanja.

"Ovo je moje javno izvinjenje zbog načina na koji sam reagovao na kraju jučerašnje utakmice. Izvinjavam se Eliju i porodici Okobo. Postupak je bio neprimjeren i sramotan za sve nas, trebalo je da reagujem drugačije i nisam smio da dozvolim da me emocije savladaju", napisao je Džejms.

Monako je poražen 88:70 na gostujućem terenu od ekipe Fenerbahčea. Majk Džjems postigao je 14 poena, a uz to je imao i sedam skokova i osam asistencija za 34 minuta uz indeks korisnosti 23. Elije Okobo nije odigrao standardno - ubacio je osam poena, dok je iz igre šutirao svega 14 posto.

Problemi Monaka djelimično su riješeni. Kneževina Monako izašla je u susret istoimenoj ekipi i izbrisala dug od 2,5 miliona evra, a evroligaš je dobio i jednomjesečno odlaganje ročišta.

