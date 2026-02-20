logo
Vasilis Spanulis otvorio dušu i progovorio o odlascima: "Srećniji sam zbog njih nego zbog sebe"

Vasilis Spanulis otvorio dušu i progovorio o odlascima: "Srećniji sam zbog njih nego zbog sebe"

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
Trener Monaka Vasilis Spanulis želi da završi započet posao uprkos nimalo lakim izazovima.

vasilis spanulis o krizi i potencijalnim odlascima Izvor: MN PRESS

Trener Monaka Vasilis Spanulis otvorio je dušu pred meč sa ekipom Strazbura u Kupu Francuske i osvrnuo se na krizu kroz koju prolazi njegov klub. U pitanju su spoljni uticaji i finansijski problemi koji utiču na svakog pojedinca u timu. Upitan je o potencijalnim odlascima, ali i o njegovoj budućnosti u "kneževini".

Pred legendarnim Grkom je težak zadatak da zaštiti igrače od pritiska koji nije uslovljen košarkaškim stvarima. Spanulis je priznao da nije očekivao probleme ovog tipa u Monaku.

"Osjećao sam veliku frustraciju. Nisam očekivao ove izazove kada sam stigao u Monako. Istorija pokazuje da teške situacije spajaju ljude. Ako to ne urade, stvari krenu po zlu. Ovaj tim je postigao velike stvari, ali prošlost je važna tek kada se penzionišete. Želim da definišem ovu grupu po onome što rade u sadašnjosti."

Izvor: AS Monaco Basket/Screenshot

 Monako uprkos krizi ima niz od četiri pobjede u svim takmičenjima i on vjeruje da je upravo sada prekretnica sezone. "Mentalno sam jak i znam kako da se snađem i u pozitivnim i u negativnim okolnostima. Trudim se da budem iskren prema sebi i onima oko sebe. Uvijek tražim rješenje. Ponekad uspije, ponekad ne, ali moramo ostati transparentni jedni prema drugima."

Osvrnuo se na glasine o sopstvenoj budućnosti i potencijalnim promjenama u sastavu. Već se uveliko piše o odlasku glavnog igrača Majka Džejmsa koga bogataši mame velikim ugovorima.

"Moji igrači neće sada odlaziti. Prirodno je razmišljati o budućnosti, ali još neću donositi odluke o svojoj. Ulazimo u najbolji dio godine i imam posao koji treba da završim. Srećniji sam zbog njih ako pobijede nego zbog sebe. Ispunjenje nalazim u sreći ljudi sa kojima radim svaki dan", jasan je bio Grk.

01:44
Saša Obradović intervju na engleskom posle Monako Zvezda
Izvor: TV Arena sport
Izvor: TV Arena sport

(MONDO)

