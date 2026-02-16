Košarkaš više neće da igra za Monako: Problemi nikad veći, a Spanulis može da zaboravi na njega

Dosadašnji košarka Monaka Joan Makundu neće konkurisati za tim u nastavku sezone jer je on tako odlučio.

Izvor: MN PRESS

Monako je u velikim finansijskim problemima, pričalo se o štrajku i pobuni najiskusnijih igrača, a prvi je ekipu Vasilisa Spanulisa napustio momak na kojeg grčki stručnjak nije mogao previše da se osloni. Francuski centar Joan Makundu (25) zatražio je raskid ugovora sa klubom koji već neko vrijeme nije u stanju da isplaćuje zarade svojim igračima.

Grčki trener vasilis Spanulis saopštio je da Monako i Joan Makundu prekidaju saradnju na zahtjev igrača. Za sada je Makundu i dalje član kluba, ali više neće biti na raspolaganju treneru, dok se ne pronađe rješenje koje će biti dovoljno dobro za obe strane.

Ovo bi moglo da prouzrokuje nove probleme za Monako, koji nema preveliki igrački kadar u aktuelnoj sezoni. Spanulis trenutno može da računa na Danijela Tajsa, dok je povređen Kevarijus Hejs. Od ostalih košarkaša u timu samo još Nikola Mirotić može da bude prinudno rešenje na poziciji pet - gdje bi dobro došli Makunduovih 17 minuta po meču u francuskom prvenstvu.

Tokom tekuće sezone Joan Makundu je - delimično i zbog povrede - odigrao tek pet mečeva za Monako u Evroligi, uz prosjek od sedam i po minuta na terenu. Postigao je ukupno 31 poen, ubeležio i devet skokova, kao i po dve ukradene i izgubljene lopte. Sve u svemu - njegova uloga nije bila prevelika, ali je u prvenstvu Francuske dobijao više prostora. Očigledno mu je i to bilo malo, pa će potražiti tim u kojem će imati veću slobodu.

Prve tri godine karijere Joan Makundu je igrao za Šole, a zatim je prešao u Monako sa kojim je bio pod ugovorom od 2022. godine. Između ostalog, Makundu je na pozajmici igrao za Budućnost iz Podgorice, a kalio se i u Turk Telekomu. Nakon povratka u Monako nije imao veliku minutažu, a kada se na to dodaju i problemi u klubu - jasno je zašto je zatražio raskid saradnje.