Sudio Borcu protiv Sarajeva, sad dijeli pravdu i protiv Željezničara

Fudbalski savez Bosne i Hercegovine saopštio je imena sudija za 25. kolo Premijer lige Bosne i Hercegovine, a najinteresantnije bi trebalo biti na “Grbavici”, gdje će u subotu Željezničar ugostiti banjalučki Borac.

Derbi kola između Želje i Borca, koji se igra u subotu od 15 časova na “Grbavici”, sudiće mladi arbitar Armin Kukić iz Bugojna, koji je u pretprošlom kolu dijelio pravdu na meču Borca I Sarajeva u Banjaluci (2:0).

Amer Macić iz Mostara i Prijedorčanin Sreten Udovičić će biti njegovi pomoćnici, dok su u VAR sobi delegirani Dragan Todić iz Doboja i Damir Lazić iz Brčkog.

Interesantno će biti i u duelu Širokog Brijega i Sarajeva, koji se bore za treću poziciju na tabeli i plasman u evropska takmičenja.

Meč na “Pecari” sudiće Dražen Marić iz Bijeljine s pomoćnicima Aleksandrom Smiljanićem iz Laktaša i Dejanom Stjepanovićem iz Banjaluke. U VAR sobi će biti Haris Halkić iz Sanskog Mosta i Arnel Novalić iz Doboj Istoka.

Irfan Peljto, sarajevski arbitar, dijeliće pravdu na susretu između Radnika i dobojske Sloge u Bijeljini, Sarajlija Admir Musić će biti glavni sudija u Posušju, gdje će gostovati mostarski Zrinjski, dok će na utakmici u Prijedoru, gdje Rudar dočekuje Velež, suditi Brčak Darko Gedžić.



PAROVI 25. KOLA

Subota:

15:00 Željezničar - Borac (Armin Kukić - Bugojno)

18:00 Radnik - Sloga (Irfan Peljto - Sarajevo)

Nedjelja:

13:00 Posušje - Zrinjski (Admir Musić - Sarajevo)

15:15 Široki Brijeg - Sarajevo (Dražen Marić - Bijeljina)

20:00 Rudar Prijedor - Velež (Darko Gedžić - Brčko)







