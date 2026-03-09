Smijenjena kompletna uprava Željezničara?!

Sarajevski klub je, prema pisanju federalnih medija, ostao bez rukovodstva.

Fudbalski klub Željezničar ostao je ovog ponedjeljka bez kompletnog Upravnog odbora!

Prema pisanju Faktora, Sanin Mirvić, predsjednik Skupštine i strateški partner FK Željezničar, raspustio je kompletan Upravni odbor tima sa Grbavice na čelu sa predsjednikom Nijazom Brkovićem.

Prema pisanju ovog portala, potvrda ovih navoda trebalo bi da uslijedi večeras.

Željezničar, inače, prolazi kroz izuzetno turbulentan period. Uprava kluba nedavno je raskinula saradnju sa dosadašnjim trenerom Slavišom Stojanovićem, koji je ekipom komandovao na četiri utakmice (tri u ligi i jednoj u Kupu BiH). U tom periodu, bivši trener Crvene zvezde i Kopera upisao je tri poraza, pa je dogovoren raskid saradnje.

Za nasljednika je imenovan Savo Milošević, pod čijim vođstvom je ekipa trijumfovala u Doboju (0:3), što je prva ligaška pobjeda tima sa Grbavice od sredine oktobra.

Željenzničar će sutra (18.30) na istom mjestu pokušati da nadoknadi gol minusa (0:1) iz prvog meča četvrtfinala Kupa BiH i plasira se među četiri najbolja tima. Nakon toga, već u subotu (15.00), Milošević će prvi put vodi ekipu na Grbavici, u derbiju protiv Borca.

