Navijače Željezničara u Doboju dočekala tribina premazana svinjskom mašću

Utakmica Sloge Meridian i Željezničara u Doboju u 24. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine počela je bez prisustva gostujućih navijača na tribini, iako su tzv. Manijaci stigli na stadion na vrijeme.

Razlog njihovog zadržavanja bio je krajnje neobičan. Prije ulaska na tribinu za gostujuće pristalice, organizatori su morali obaviti čišćenje uz asistenciju policije, zbog čega su navijači Željezničara određeno vrijeme ostali u autobusima.

Prema navodima s mjesta događaja, kompletan prostor gostujuće tribine, uključujući stolice i ogradu, bio je premazan svinjskom mašću. Zbog toga su organizatori morali posipati pijesak i osposobiti tribinu za ulazak navijača, prenio je sarajevski "Dnevni avaz".

Nakon što su konačno pušteni na svoje mjesto, uslijedile su i provokacije s domaće strane, pa je situacija dodatno dobila na tenzijama.

Željine pristalice su na tribinu počeli ulaziti tek oko 20. minutu susreta, dok su punu podršku svom timu s tribine mogli pružati tek od 40. minuta, kada su svi navijači konačno zauzeli svoja mjesta.

To nije omelo izabranike Save Miloševića da prekinu crnu seriju i na dobojskim "Lukama" zabilježe ubjedljivu pobjedu na debiju srpskog trenera na klupi ekipe sa "Grbavice". - 0:3.

