logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Navijače Željezničara u Doboju dočekala tribina premazana svinjskom mašću 1

Navijače Željezničara u Doboju dočekala tribina premazana svinjskom mašću

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
1

Utakmica Sloge Meridian i Željezničara u Doboju u 24. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine počela je bez prisustva gostujućih navijača na tribini, iako su tzv. Manijaci stigli na stadion na vrijeme.

Navijače Željezničara u Doboju dočekala tribina premazana svinjskom mašću Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Razlog njihovog zadržavanja bio je krajnje neobičan. Prije ulaska na tribinu za gostujuće pristalice, organizatori su morali obaviti čišćenje uz asistenciju policije, zbog čega su navijači Željezničara određeno vrijeme ostali u autobusima.

Prema navodima s mjesta događaja, kompletan prostor gostujuće tribine, uključujući stolice i ogradu, bio je premazan svinjskom mašću. Zbog toga su organizatori morali posipati pijesak i osposobiti tribinu za ulazak navijača, prenio je sarajevski "Dnevni avaz".

Nakon što su konačno pušteni na svoje mjesto, uslijedile su i provokacije s domaće strane, pa je situacija dodatno dobila na tenzijama.

Željine pristalice su na tribinu počeli ulaziti tek oko 20. minutu susreta, dok su punu podršku svom timu s tribine mogli pružati tek od 40. minuta, kada su svi navijači konačno zauzeli svoja mjesta.

To nije omelo izabranike Save Miloševića da prekinu crnu seriju i na dobojskim "Lukama" zabilježe ubjedljivu pobjedu na debiju srpskog trenera na klupi ekipe sa "Grbavice". - 0:3.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Sloga Doboj FK Željezničar Premijer liga BiH

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Darko

Krajnje nesportski i rasistički....da smo iskreni

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC