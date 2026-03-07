logo
"Ne znam ima li smisla komentarisati igru!" Trener Sarajeva ogorčen na sudije poslije "iksa" sa Rudarom

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Mario Cvitanović imao je šta da kaže po završetku meča sa Prijedorčanima (2:2).

Mario Cvitanović Izvor: Promo/FK Sarajevo

Fudbaleri Sarajeva remizirali su sa Rudar Prijedorom rezultatom 2:2 u meču 24. kola Premijer lige BiH. Imao je bordo tim dva gola prednosti, ali su gosti u 74. minutu preko Danija Romere smanjili zaostatak, a potom preko istog igrača iz jedanaesterca, u posljednjim trenucima, izvojevali bod.

Poslije utakmice, bordo tim je imao mnogo prigovora na suđenje Antonija Bandića iz Gruda, kojeg su ironično proglasili "igračem utakmice". Žestoko su igrači i treneri Sarajeva protestovali kada je Bandić u 50. minutu pokazao drugi žuti karton Luki Hujberu, da bi u posljednjim sekundama, nakon jednog igranja rukom pred golom Sarajeva, dosudio penal za Prijedorčane, što je izazvalo buru protesta po završetku meča.

"Ne znam ima li smisla komentarisati igru i sve što se dešavalo. Treba otići u svlačionicu i vidjeti količinu razočarenja, ogorčenja, frustracije na ovakve situacije. Nisam ovo još doživio, ali ima ljudi koji to gledaju. Mislim da to apsolutno nije u svrhu fudbala i onoga što fudbal treba da bude. Nema smisla uopšte pričati o utakmici, igrači su sve rekli, cijela situacija je sve rekla. Frustrirani smo, naravno. Imamo veliki razlog da budemo frustrirani, ali tako je to u fudbalu", prenio je portal Sport1 riječi trenera Sarajeva Marija Cvitanovića nakon meča.

Njegovi izabranici će u srijedu (11. mart) gostovati Veležu u okviru četvrtfinala Kupa BiH i pokušati da nadoknade minus iz prve utakmice (0:1) igrane u Sarajevu.

"Još jedna važna utakmica za nas. Biće teško, naravno, podići ekipu iz ovakvog stanja, jer ova količina frustracije je enormna. Nepravda je nešto što niko ne može, ne smije i ne bi trebalo da toleriše. Dići ćemo se, ima snage, krvi i vatre u tim igračima. Moramo da idemo na pobjedu protiv Veleža, ne bojte se, reagovaćemo i podići se", dodao je Cvitanović.

(Sport1)

FK Sarajevo fudbal Mario Cvitanović FK Rudar Prijedor treneri Premijer liga BiH

